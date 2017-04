Nóng trong ngày: 2 tiếp viên nữ khỏa thân uốn éo phục vụ khách hát

1. Quán karaoke thuê tiếp viên múa khỏa thân phục vụ khách hát: Đội Kiểm tra liên ngành 178 gồm: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) vừa bắt quả tang và lập biên bản xử lý 1 cơ sở kinh doanh karaoke có nhân viên múa thoát y 100%. 2. Xô xát khi đứng xem chơi cờ, một người bị đâm chết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Mậu Thành (trú tại xóm Công Thương, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người. 3. Đối tượng vận chuyển ma túy tông xe vào tổ trinh sát: Sáng 14/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội 4B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng Trần Quang Huệ điều khiển xe máy đi theo hướng Tây Trang - Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ đối tượng tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác nhằm tháo chạy, song đã bị các trinh sát kịp thời khống chế, vây bắt. Trước đó, chiều 13/4, tại tổ 8, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt giữ đối tượng Vừ Dúa Tú (45 tuổi, trú tại bản Co Tòng, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 4. Bắt đối tượng đi "bỏ mối" ma túy với giá 400 triệu: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy bắt 4 đối tượng cùng tang vật gần 2kg ma túy và trên 100 viên thuốc lắc. 5. Hoãn phiên tòa xét xử kẻ hiếp dâm chủ quán cà phê: Sáng 14/4, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ việc liên quan đến Mạc Văn Nhân (trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) trong vụ án gây chấn động dư luận vào cuối tháng 11/2016 tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại vì chỉ có mặt bị cáo còn người bị hại và các bên có liên quan không có mặt tại tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày 20/4 tới đây. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 6. Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng lớp rạch tay để dằn mặt: Không chịu đi mua nước uống cho đám bạn ngổ ngáo, nữ sinh lớp 10 bị nhóm này quây đánh trong giờ nghỉ và dùng dao lam rạch tay để dằn mặt. Nạn nhân là em Trần Thị X. (SN 2001), học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trên đường Nguyễn Hiển Lê (phường 13, Q.Tân Bình). Sự việc xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 13/4, ngay trong giờ nghỉ của tiết học đầu tiên. (Ảnh: Công an TPHCM) 7. Kẻ phóng hỏa bất thành, tiếp tục cầm dao chém vợ hờ lĩnh án: Phóng hỏa bất thành, người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào đầu vợ hờ khiến chị này gục tại chỗ, sau đó ông ta cầm dao bổ vào đầu mình tự sát. Vụ việc khiến chị Chính bị tổn hại sức khỏe 23%. Việc người phụ nữ này không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bởi vậy, HĐXX của Tòa án Hà Nội ngày 14/4, quyết định tuyên phạt Trần Huy Tiến 12 năm tù giam.

1. Quán karaoke thuê tiếp viên múa khỏa thân phục vụ khách hát: Đội Kiểm tra liên ngành 178 gồm: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) vừa bắt quả tang và lập biên bản xử lý 1 cơ sở kinh doanh karaoke có nhân viên múa thoát y 100%. : Đội Kiểm tra liên ngành 178 gồm: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) vừa bắt quả tang và lập biên bản xử lý 1 cơ sở kinh doanh karaoke có nhân viên múa thoát y 100%. 2. Xô xát khi đứng xem chơi cờ, một người bị đâm chết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Mậu Thành (trú tại xóm Công Thương, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người. : Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Mậu Thành (trú tại xóm Công Thương, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người. 3. Đối tượng vận chuyển ma túy tông xe vào tổ trinh sát: Sáng 14/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội 4B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng Trần Quang Huệ điều khiển xe máy đi theo hướng Tây Trang - Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ đối tượng tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác nhằm tháo chạy, song đã bị các trinh sát kịp thời khống chế, vây bắt. : Sáng 14/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội 4B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng Trần Quang Huệ điều khiển xe máy đi theo hướng Tây Trang - Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ đối tượng tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác nhằm tháo chạy, song đã bị các trinh sát kịp thời khống chế, vây bắt. Trước đó, chiều 13/4, tại tổ 8, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt giữ đối tượng Vừ Dúa Tú (45 tuổi, trú tại bản Co Tòng, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 4. Bắt đối tượng đi "bỏ mối" ma túy với giá 400 triệu: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy bắt 4 đối tượng cùng tang vật gần 2kg ma túy và trên 100 viên thuốc lắc. : Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy bắt 4 đối tượng cùng tang vật gần 2kg ma túy và trên 100 viên thuốc lắc. 5. Hoãn phiên tòa xét xử kẻ hiếp dâm chủ quán cà phê: Sáng 14/4, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ việc liên quan đến Mạc Văn Nhân (trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) trong vụ án gây chấn động dư luận vào cuối tháng 11/2016 tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại vì chỉ có mặt bị cáo còn người bị hại và các bên có liên quan không có mặt tại tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày 20/4 tới đây. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) : Sáng 14/4, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ việc liên quan đến Mạc Văn Nhân (trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) trong vụ án gây chấn động dư luận vào cuối tháng 11/2016 tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại vì chỉ có mặt bị cáo còn người bị hại và các bên có liên quan không có mặt tại tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày 20/4 tới đây. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 6. Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng lớp rạch tay để dằn mặt: Không chịu đi mua nước uống cho đám bạn ngổ ngáo, nữ sinh lớp 10 bị nhóm này quây đánh trong giờ nghỉ và dùng dao lam rạch tay để dằn mặt. Nạn nhân là em Trần Thị X. (SN 2001), học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trên đường Nguyễn Hiển Lê (phường 13, Q.Tân Bình). Sự việc xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 13/4, ngay trong giờ nghỉ của tiết học đầu tiên. (Ảnh: Công an TPHCM) : Không chịu đi mua nước uống cho đám bạn ngổ ngáo, nữ sinh lớp 10 bị nhóm này quây đánh trong giờ nghỉ và dùng dao lam rạch tay để dằn mặt. Nạn nhân là em Trần Thị X. (SN 2001), học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trên đường Nguyễn Hiển Lê (phường 13, Q.Tân Bình). Sự việc xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 13/4, ngay trong giờ nghỉ của tiết học đầu tiên. (Ảnh: Công an TPHCM) 7. Kẻ phóng hỏa bất thành, tiếp tục cầm dao chém vợ hờ lĩnh án: Phóng hỏa bất thành, người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào đầu vợ hờ khiến chị này gục tại chỗ, sau đó ông ta cầm dao bổ vào đầu mình tự sát. Vụ việc khiến chị Chính bị tổn hại sức khỏe 23%. Việc người phụ nữ này không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bởi vậy, HĐXX của Tòa án Hà Nội ngày 14/4, quyết định tuyên phạt Trần Huy Tiến 12 năm tù giam. : Phóng hỏa bất thành, người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào đầu vợ hờ khiến chị này gục tại chỗ, sau đó ông ta cầm dao bổ vào đầu mình tự sát. Vụ việc khiến chị Chính bị tổn hại sức khỏe 23%. Việc người phụ nữ này không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bởi vậy, HĐXX của Tòa án Hà Nội ngày 14/4, quyết định tuyên phạt Trần Huy Tiến 12 năm tù giam.