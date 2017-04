Nóng trong ngày: “Ma men” chửi bới, ném điện thoại vào mặt CSGT

1. Tạm giữ đối tượng ném điện thoại vào mặt CSGT: Công an Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Nhan Hồng Phong (sinh năm 1979, ngụ Quận 5) về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 8/4, khi bị Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái kiểm tra hành chính vì chạy quá tốc độ, Phong đã không xuất trình được bằng lái cũng như giấy tờ chứng minh nhân dân. Được cho xem hình ảnh trích xuất từ camera, không những không chấp hành, Phong còn lớn tiếng chửi bới và có thái độ chống đối lực lượng chức năng. Sau hơn một giờ đối tượng lớn tiếng và xô đẩy Cảnh sát giao thông, trước tình hình trên Trung tá Bùi Minh Phước – Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã tới khuyên can thì ông Phong bất ngờ ném điện thoại vào mặt và lao vào tấn công trung tá Phước. Trước những biểu hiện quá khích, Phong đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an phường An Lợi Đông, Quận 2 để làm việc. Khoảng 2h sáng 9/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an Hà Nam phối hợp tiến hành kiểm tra hành chính tại quán Karaoke Rubi thuộc thôn Tú, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên do Vũ Mạnh Cường làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip 5. 2. Làm rõ nghi án cán bộ công an lôi thẻ ngành ra dọa: Sáng 9/4, trao đổi với báo chí, Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ mâu thuẫn dẫn đến chửi bới to tiếng xảy ra tại địa phận xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì gây xôn xao cộng đồng mạng. Đại tá Phương xác nhận người giơ thẻ xuất hiện trong đoạn clip là cán bộ của Công an huyện Ba Vì. Theo ông Phương, việc giơ thẻ ngành mục đích là giới thiệu để yêu cầu người tài xế lái xe tải xuống giải quyết sự việc. (Ảnh chụp từ clip) Trước đó, ngày 8/4, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một nhóm người chặn đầu xe tải rồi liên tục chửi bới, lăng mạ tài xế. Đáng chú ý, trong nhóm này có một người đàn ông rút ra chiếc thẻ màu đỏ, được cho là cán bộ Công an huyện Ba Vì. (Ảnh chụp từ clip) 3. Nam thanh niên bị truy sát giữa đêm: Đêm 8/4, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. (Ảnh: Zing) Trước đó, chiều cùng ngày, một người lạ mặt dùng dao truy đuổi, đâm trúng lưng nam thanh niên tên H (SN 1994, tạm trú huyện Hóc Môn), khiến người này gục xuống đất trên đường Ấp Đông 1-2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 4. Nam sinh trích điện nhân viên cây xăng để trả thù: Ngày 8/4, thông tin từ công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này đang yêu cầu một nam sinh lớp 11 trú xã Châu Thôn, không được rời khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ hành vi chích điện nhân viên cây xăng. Trong ảnh, cây xăng Khanh Hương nơi xảy ra sự việc (Ảnh: An ninh Thủ đô) Bước đầu, nam sinh khai nhận dùng điện dí anh Ngọc - nhân viên cây xăng - là để trả thù cá nhân. Trước đó, vào chiều 5/4, T. đến mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Khanh Hương và xảy ra mâu thuẫn với anh Ngọc và bị anh này đánh. Ấm ức trở về nhà, T. nghĩ cách trả thù anh Ngọc. Trong ảnh, phòng ngủ nơi anh Ngọc nằm ngủ và bị chích điện. (Ảnh NLĐ)

