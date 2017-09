Nóng trong ngày:Chồng trẻ bóp cổ nữ Việt kiều Úc đến chết trong cơn giận

Nữ Việt kiều Úc bị chồng trẻ bóp cổ đến chết: Thông tin trên Công an Nhân dân cho biết, ngày 3/9, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) tiến hành điều tra vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm 71 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Công an TPHCM) Thông tin ban đầu, danh tính người phụ nữ xấu số được xác định là bà Maria Nguyễn (SN 1963, quốc tịch Úc), tên thường gọi là bà Ánh. Còn hung thủ gây án là người chồng mới kết hôn với nạn nhân tên Nguyễn Thanh Sơn (SN 1967, ngụ Q.8).(Ảnh: VnExpress)(Ảnh: Thanh Niên) Được biết, sau khi bóp cổ vợ tử vong, ông Sơn lấy dây điện quấn vào tay tự sát nhưng không chết. Sáng 3/9, hung thủ tỉnh dậy và đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.(Ảnh: VnExpress) Công an Hà Tĩnh ra giá 200 triệu tìm tên trộm vàng bịt mặt: Liên quan tới vụ trộm tiền vàng ở tiệm vàng Trang Ngọc (số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà) vào sáng 26/8, Công an TP Hà Tĩnh thông tin cho biết đã tiến hành trích xuất camera và nhận định được hung thủ. Công an kêu gọi quần chúng nhân dân cung cấp thông tin có giá trị để bắt được đối tượng sẽ được thưởng 200 triệu đồng. (Ảnh chụp từ clip, nguồn Vietnamnet) Cô gái bất ngờ bị đấm vào mặt cướp xe máy giữa ban ngày: Đoạn clip được camera giám sát ghi lại được tại đường Kênh A (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho thấy một cô gái bị tên cướp đấm thẳng vào mặt rồi cướp xe máy giữa ban ngày. (Ảnh chụp từ clip, nguồn Vietnamnet) Nghịch tử xin tiền mẹ không được… phóng hỏa đốt nhà: Chiều 2/9, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hiền (25 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên), để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Trong ảnh, đối tượng Hiền (Ảnh: Công an Nhân dân) Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận, lúc 1h sáng 1/9, sau khi nhậu cùng mấy người bạn, Hiền về nhà gặp bà Trương Thị Tím (68 tuổi, mẹ ruột Hiền) xin 100.000 đồng, nhưng bà Tím không cho. Tức giận vì mẹ không cho tiền, Hiền liền châm lửa đốt nhà. (Ảnh: Công an Nhân dân) Cụ ông ở Thạch Thất nghi bị sát hại trong đêm: Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân vụ cụ ông là Nguyễn Duy Cây (SN 1944, trú tại khu phố Liên Quan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) được người nhà phát hiện tử vong với vết thương trên người vào sáng 3/9 tại nhà riêng (Ảnh: Công an TPHCM) Kẻ trộm ôm bình gas cố thủ suốt 5 giờ khi bị phát hiện: 4h sáng 3/9, Lê Văn Vinh (23 tuổi, quê Thanh Hoá) đột nhập vào tiệm hớt tóc ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Khi anh ta trèo lên mái tôn chuẩn bị tẩu thoát thì bị người dân phát hiện, tri hô. Bị người dân vây bắt, tên trộm trèo ngược xuống tiệm tóc và lấy bình gas mở van dọa sẽ cho nổ để ngăn lực lượng chức năng và người dân xông vào bắt. (Ảnh: VnExpress)

