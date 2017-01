Triệt phá băng nhóm chuyên làm giả lừa mua IPphone trả góp

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ Lê Minh Hải (38 tuổi, ngụ Trà Vinh), Lê Minh Tân (31 tuổi), Lê Út Nhí (27 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (26 tuổi, cùng ngụ Cà Mau), Bùi Văn Thảo (31 tuổi, quê Nghệ An) và Hà Văn Tiền Em (29 tuổi, quê An Giang).

Nhóm nghi can bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một nhóm đối tượng chuyên giả chứng minh thư nhân dân (CMTND) và giấy phép lái xe để làm hồ sơ vay tín chấp mua điện thoại iphone 5S của Công ty tài chính VPB FC tại các cửa hàng Điện Máy Xanh, Thế giới di động và nhiều cửa hàng điện máy khác trên địa bàn thị xã Thuận An.

Ngay sau đó, cơ quan Công an điều tra vào cuộc xác minh, lần lượt bắt giữ các đối tượng. Nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo được xác định là Lê Minh Hải. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận chỉ trong tháng 11 và tháng 12/2015 trực tiếp làm các CMTND giả và giấy phép lái xe có dán hình của Hải, Mạnh, Thảo, Lâm và Em để lừa đảo bằng hình thức mua hàng điện thoại Iphone 5S trả góp từ hồ sơ vay tín dụng của Công ty VPB FC, tại các cửa hàng điện thoại di động lớn như: Điện máy xanh, thế giới di động trên địa bàn.

Qua mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Minh Tân còn thực hiện một vụ lừa đảo tại Bưu cục An Phú với số tiền 30 triệu đồng bằng hồ sơ giấy tờ giả. Tân khai, trước đó làm cộng tác viên cho công ty chuyên cho vay tín chấp VPB FC, làm một bộ hồ sơ vay tiền cho khách hàng tên Hậu với số tiền 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi khách hàng không có nhu cầu vay tiếp và yêu cầu hủy hợp đồng vay, Tân cùng đối tượng tên Sang đã làm giả CMTND của khách hàng Hậu có dán hình của Tân đến Bưu cục An Phú lừa đảo, chiếm đoạt số tiền giải ngân 30 triệu đồng rồi cả hai chia nhau tiêu xài.

Khám xét chỗ ở của Tân, Công an thu giữ nhiều CMTND có dán hình của Tân. Đối tượng thừa nhận đây là công cụ dùng để làm hồ sơ giả lừa đảo./.