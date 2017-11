Lý do vợ bạn muốn xem TV hơn là làm “chuyện ấy“

Cô ấy mệt mỏi. Về mặt thể chất, việc thiếu ngủ có thể làm tăng mức cortisol, dẫn đến tình trạng giảm ham muốn tình dục. Vì vậy, đôi khi bạn nên nghỉ ngơi và đánh thức ham muốn của cô ấy vào sáng hôm sau. Cô ấy trong giai đoạn tiền mãn kinh. Theo một cuộc khảo sát được hỗ trợ bởi HealthyWomen và Palatin Technologies, Inc, gần một nửa phụ nữ tiền mãn kinh nói họ có ham muốn tình dục thấp. Điều này là do mức estrogen giảm mạnh cả ở tuổi mãn kinh và trong những năm dẫn đến mãn kinh - có thể dẫn đến khô và đau âm đạo. Thuốc ngừa thai có tác dụng phụ bất lợi, làm giảm ham muốn và sự bôi trơn. Vì vậy, cô ấy có thể cân nhắc việc thử một hình thức kiểm soát sinh sản khác. Cô ấy không cảm thấy mình hấp dẫn. Nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa sự tự ý thức và sự lo lắng về tình dục. Những phụ nữ có sự tự tin thấp khó lên đỉnh bởi vì, thay vì tập trung vào sự thân mật, họ đang lo lắng về cơ thể của mình, làm ức chế khả năng cực khoái, chắc chắn sẽ giảm đi ham muốn tình dục. Bạn không làm cô ấy thỏa mãn. Nói về cực khoái, nếu bạn không làm cho cô ấy thỏa mãn, mối quan hệ của hai bạn có thể trở nên tồi tệ. Làm tốt công việc của bạn, bạn có thể sẽ may mắn hơn. Cô ấy bị trầm cảm hoặc lo lắng. Khoảng 40% phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục do trầm cảm. Thêm vào đó, một số loại thuốc thường dùng để điều trị chứng trầm cảm cũng có thể có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Bạn sẽ cần phải hỗ trợ cô ấy hiểu những vấn đề cơ bản này trước khi trở lại đời sống tình dục nóng bỏng. Cô ấy bị stress. Cơ thể phản ứng với stress bằng cách giải phóng adrenaline và cortisol. Căng thẳng mãn tính có thể ảnh hưởng đến lượng hoocmon của cơ thể, khiến năng lượng tình dục trở nên suy giảm. Thêm vào đó, các động mạch có thể thu hẹp và hạn chế lưu lượng máu, điều này làm rối loạn chức năng tình dục.



