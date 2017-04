Trước khi ngủ, bạn không nên làm những điều này

Xem tivi: Xem tivi trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Đó là do ánh sáng xanh phát ra từ màn hình tivi làm ảnh hưởng đến quá trình điều tiết lượng hóc môn melatonin do cơ thể bạn tiết ra khiến cho bạn ít có cảm giác buồn ngủ hơn. Sử dụng điện thoại hoặc máy tính cá nhân: Giống như việc xem tivi trước khi đi ngủ, sử dụng điện thoại hay máy tính trước khi đi ngủ sẽ khiến hoạt động của não bộ, hệ tiêu hóa và thị lực bị ảnh hưởng. Nếu như bạn bắt buộc phải sử dụng những thiết bị này trước khi đi ngủ hãy điều chỉnh để giảm lượng ánh sáng trên màn hình của chúng. Đọc sách trinh thám: Đọc sách là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ ngon và cảm giác thư thái tuyệt đối. Tuy nhiên bạn không nên chọn những cuốn sách thuộc thể loại trinh thám hay kinh dị bởi thay vì khiến bạn được thư giãn, chúng sẽ làm tăng nhịp tim và khiến não của bạn phải hoạt động nhiều hơn. Đây là nguyên nhân khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Kiểm tra email: Một số người có thói quen kiểm tra email trước khi đi ngủ để biết những công việc mà họ cần phải giải quyết vào ngày hôm sau. Tuy nhiên thói quen này có thể khiến họ bị căng thẳng, mệt mỏi , dẫn tới việc khó ngủ hơn vào ban đêm. Vì vậy, nếu muốn làm việc này, hãy thực hiện nó ít nhất 1giờ trước khi đi ngủ. Tranh luận, cãi vã: Sự tranh luận và cãi vã trước khi đi ngủ không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn mà còn tác động tiêu cực tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Do đó, hãy dành việc giải quyết những khúc mắc và mâu thuẫn vào ban ngày khi bạn có nhiều thời gian hơn. Ăn uống: Việc ăn uống ngay trước khi đi ngủ không chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng béo phì, rối loạn ăn uống mà còn khiến bạn khó ngủ hơn. Đó là do caffeine hoặc đường trong thức ăn của bạn có thể khiến cho bạn tỉnh táo hơn. Nếu không thể ngăn được cơn đói, bạn có thể ăn một bữa ăn nhỏ và đơn giản trước khi đi ngủ. Sử dụng đồ uống có chứa Cafeine: Caffeine trong cà phê và một số loại trà sẽ khiến bạn khó ngủ thậm chí là mất ngủ. Không chỉ thế, chúng còn làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn, khiến bạn ngủ không sâu giấc và có cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng ngày hôm sau. Sử dụng đồ uống có cồn: Một ly rượu có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái và ngủ thiếp đi sau một ngày dài căng thẳng tuy nhiên lại tác động tiêu cực tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Tác động của đồ uống có cồn làm tăng sóng não, điều đó cũng có nghĩa là mặc dù bạn đang ngủ nhưng não của bạn thì vẫn đang phải hoạt động. Hút thuốc lá: Giống như uống rượu, hút thuốc lá giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn nhưng lại là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn giấc ngủ. Theo một nghiên cứu, những người hút thuốc lá có nguy cơ gặp những vấn đề có liên quan tới giấc ngủ, chứng ngủ ngày và bệnh trầm cảm. Uống quá nhiều nước: Nước rất quan trọng đối với cơ thể con người, điều chỉnh huyết áp và giúp duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ bởi điều này có thể khiến cho giấc ngủ của bạn bị gián đoạn vào ban đêm.

