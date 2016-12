Từ ngày 31/12/2016 - 3/1/2017, tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội”. (Đảo Đá Tây B. Tác giả: Nguyễn Xuân Chính) Triển lãm nằm trong chương trình “Trường Sa xanh” - kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học.... tham gia đề xuất nội dung giải pháp tuyên truyền, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. (Sắc màu Trường Sa. Ảnh: Dư Hải) Đồng thời, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong các hoạt động phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội các cấp với các đơn vị trong Quân chủng Hải quân, giai đoạn 2016-2018; Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016; CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội”. (Đảo Song Tử Tây. Ảnh: Thân Tình) "Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội". Tác giả: Nguyễn Mỹ Trà Thông qua triển lãm, BTC mong muốn giới thiệu tới nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và khách du lịch quốc tế những hình ảnh về Trường Sa. (Ảnh Lãnh đạo Hà Nội thăm Trường Sa. Tác giả: Nguyệt Ánh) Đồng thời, tuyên truyền về biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuyên truyền về chương trình “Trường Sa xanh” do Trung ương đoàn và Bộ tư lệnh Hải quân phối hợp tổ chức. (Tác phẩm "Hạt giống yêu thương". Tác giả: Trần Thành) Thông tin về các kết quả hoạt động của CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tuyên truyền gây quỹ để sản xuất máy lọc nước biển thành nước ngọt NT-60 cho đảo An Bang. (Tác phẩm: Nhà giàn DK1-7. Tác giả: Trần Thành) Cùng với trưng bày ảnh, triển lãm còn trưng bày những hiện vật sống động của Trường Sa, nguồn từ Bảo tàng Hải quân - BTL Hải quân. (Tác phẩm: Đảo Thuyền chài A. Tác giả: Hùng Lekima) Trưng bày các kỷ vật gửi về từ các đảo Trường Sa tặng cho triển lãm như: Cây bàng vuông, cờ Tổ quốc đảo Trường Sa, Sơn Ca, Đá Lát... (Tác phẩm " Bí thư TƯ Đoàn thăm nhân dân đảo Sinh Tồn". Tác giả: Trần Thành) "Cất cánh". Tác giả: Trần Thành "Hải đăng Đá Lát". Tác giả: Hùng Lekima Trưng bày những sản phẩm về Trường Sa của CLB như đồng hồ Hoàng Sa – Trường Sa, bưu thiếp Sắc màu Trường Sa, thơ... và đặc biệt triển lãm trưng bày các sản phẩm đoạt giải từ cuộc thi kỷ vật Trường Sa do Trung ương Đoàn phát động. (Tác phẩm "Chào cờ trên đảo Song Tử Tây". Tác giả: Thân Tình) "Trái tim của biển". Tác giả: Mai Xuân Tùng Trong thời gian mở cửa triển lãm, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương sẽ tổ chức những cuộc giao lưu thơ, hát những ca khúc về biển đảo, Hà Nội. (Tác phẩm "Tết Trường Sa, quà đất liền". Tác giả: Trường Phong) "Tăng gia". Tác giả: Trường Phong "Sức trẻ". Tác giả: Hoàng Hùng Tổ chức các hoạt động tuyên truyền gây quỹ thực hiện máy lọc nước NT- 60 cho đảo An Bang. Tổ chức bán bưu thiếp và đấu giá ảnh sau triển lãm. (Tác phẩm "Quê em ở Trường Sa". Tác giả: Hùng Lekima) Cầu vồng nối đất liền - hải đảo. Tác giả: Nguyễn Mỹ Trà Nghệ sĩ Hà Nội với Trường Sa. Tác giả: Trần Thành Hải đăng Nam Yết. Tác giả: Lê Việt Khánh Đường vào An Bang. Tác giả: Nguyệt Ánh Sức trẻ Nhà giàn DDK1. Tác giả: Nguyễn Mỹ Trà

