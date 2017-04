'Điểm danh' những bộ phim bạn cần phải xem trong cuộc đời

"The Godfather" là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972, dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn. Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. "The Godfather" quyến rũ phái mạnh bởi nó thỏa mãn những giấc mơ thầm kín nhất của họ. Có gã trai nào mà chưa từng thầm ước có được bộ óc tài năng, vẻ ngoài điển trai đậm chất Italy và quyền lực như Michael Corleone? "Do the Right Thing" sản xuất năm 1989 lấy bối cảnh là một ngày hè nóng nhất tại Brooklyn, với những cuộc tranh luận ở một tiệm pizza được khép lại với những căng thẳng và bi kịch sắc tộc. Bộ phim chắc chắn không bao giờ đánh mất sự ảnh hưởng của nó: đau buồn, sự căng thẳng sắc tộc và cảnh sát tiếp tục là chủ đề liên quan – tại thành phố New York và cả những nơi khác. "Before Sunrise" - Câu chuyện tình đáng nhớ của màn bạc đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình ái ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna. "Boyhood" kể một câu chuyện rất giản dị: Cậu bé Mason (Ellar Coltrane), 6 tuổi, sống với bà mẹ đơn thân Olivia (Patricia Arquette) và cô chị gái lém lỉnh Samatha (Lorelei Linklater, con gái của đạo diễn). Thỉnh thoảng, cha cậu, Mason Sr (Ethan Hawke) có ghé qua nhà để đưa hai chị em đi chơi. Bộ phim là một cái nhìn sắc sảo về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Từ điểm nhìn của những đứa con, khán giả có thể thấy sự tan vỡ hôn nhân, những quyết định sai lầm của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con như thế nào. Khán giả cũng đồng thời cảm thông với những khó khăn, nỗi khổ tâm của người trưởng thành. "2001: A Space Odyssey" là một bộ phim khoa học viễn tưởng sử thi năm 1968 do Stanley Kubrick sản xuất và đạo diễn. Bộ phim mô tả một chuyến hành trình tới sao Mộc với máy tính Hal sau khi phát hiện một tảng đá nguyên khối màu đen bí ẩn ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của con người. "Toy Story" không chỉ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của phim hoạt hình mà còn đưa toàn bộ nền công nghiệp làm phim bước sang một trang sử mới. Câu chuyện về cậu bé Andy với những món đồ chơi có linh hồn và cảm xúc y chang con người đã chinh phục không chỉ trẻ em mà còn khiến cả người lớn cũng bị thu hút. Sau 15 năm, Pixar quyết định thực hiện phần cuối cho "kỳ quan" đầu tiên của họ. “Singin' in the Rain” là một trong những vở nhạc kịch thành công nhất trong lịch sử, từng làm mưa làm gió Hollywood những năm 1950. Khi ngành công nghiệp điện ảnh từ phim câm chuyển sang phim lồng tiếng, các nhà sản xuất và diễn viên phải tự thay đổi bản thân nếu không muốn bị đào thải... “Beauty and the Beast” là phim điện ảnh mới nhất về câu chuyện cổ tích từng xuất hiện hơn 10 lần trên màn bạc. Mặc dù vậy, nội dung tác phẩm không theo sát truyện gốc thế kỷ 17 mà giống phim hoạt hình cùng tên năm 1991 của Disney. Nàng Belle (Emma Watson) là cô gái xinh đẹp, ham đọc sách, sống cùng người cha trong làng. Trong một chuyến băng rừng, cha cô lạc vào lâu đài của quái vật và bị bắt giữ. “E.T. the Extra-Terrestrial 1982” kể về cuộc sống của một gia đình gồm bốn mẹ con bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một người ngoài hành tinh ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu bé ET hòa nhập vào cuộc sống của hành tinh xanh nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà. “Groundhog Day” là một bộ phim hài ra mắt vào năm 1993 được Harold Ramis đạo diễn, gồm các diễn viên Bill Murray và Andie MacDowell. Kịch bản bộ phim được viết bởi Danny Rubin và Harold Ramis và được dựa trên một câu chuyện của Rubin. Trong phim, Murry đóng vai Phil Connors, một nhà khí tượng truyền hình ở Pittsburgh trong một lần được gởi đi làm việc mà anh ta ghét là tường thuật lại diễn biến của sự kiện Ngày Groundhog hằng năm vào ngày 2 tháng 2 ở Punxsutawney đã phải sống đi sống lại nhiều lần chính ngày lễ đó. Sau khi đã chán những theo đuổi khoái lại của mình, anh ta bắt đầu ngẫm lại đời và những điều mà anh cho là giá trị.

"The Godfather" là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972, dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn. Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. "The Godfather" quyến rũ phái mạnh bởi nó thỏa mãn những giấc mơ thầm kín nhất của họ. Có gã trai nào mà chưa từng thầm ước có được bộ óc tài năng, vẻ ngoài điển trai đậm chất Italy và quyền lực như Michael Corleone? "Do the Right Thing" sản xuất năm 1989 lấy bối cảnh là một ngày hè nóng nhất tại Brooklyn, với những cuộc tranh luận ở một tiệm pizza được khép lại với những căng thẳng và bi kịch sắc tộc. Bộ phim chắc chắn không bao giờ đánh mất sự ảnh hưởng của nó: đau buồn, sự căng thẳng sắc tộc và cảnh sát tiếp tục là chủ đề liên quan – tại thành phố New York và cả những nơi khác. "Before Sunrise" - Câu chuyện tình đáng nhớ của màn bạc đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình ái ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna. "Boyhood" kể một câu chuyện rất giản dị: Cậu bé Mason (Ellar Coltrane), 6 tuổi, sống với bà mẹ đơn thân Olivia (Patricia Arquette) và cô chị gái lém lỉnh Samatha (Lorelei Linklater, con gái của đạo diễn). Thỉnh thoảng, cha cậu, Mason Sr (Ethan Hawke) có ghé qua nhà để đưa hai chị em đi chơi. Bộ phim là một cái nhìn sắc sảo về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Từ điểm nhìn của những đứa con, khán giả có thể thấy sự tan vỡ hôn nhân, những quyết định sai lầm của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con như thế nào. Khán giả cũng đồng thời cảm thông với những khó khăn, nỗi khổ tâm của người trưởng thành. "2001: A Space Odyssey" là một bộ phim khoa học viễn tưởng sử thi năm 1968 do Stanley Kubrick sản xuất và đạo diễn. Bộ phim mô tả một chuyến hành trình tới sao Mộc với máy tính Hal sau khi phát hiện một tảng đá nguyên khối màu đen bí ẩn ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của con người. "Toy Story" không chỉ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của phim hoạt hình mà còn đưa toàn bộ nền công nghiệp làm phim bước sang một trang sử mới. Câu chuyện về cậu bé Andy với những món đồ chơi có linh hồn và cảm xúc y chang con người đã chinh phục không chỉ trẻ em mà còn khiến cả người lớn cũng bị thu hút. Sau 15 năm, Pixar quyết định thực hiện phần cuối cho "kỳ quan" đầu tiên của họ. “Singin' in the Rain” là một trong những vở nhạc kịch thành công nhất trong lịch sử, từng làm mưa làm gió Hollywood những năm 1950. Khi ngành công nghiệp điện ảnh từ phim câm chuyển sang phim lồng tiếng, các nhà sản xuất và diễn viên phải tự thay đổi bản thân nếu không muốn bị đào thải... “Beauty and the Beast” là phim điện ảnh mới nhất về câu chuyện cổ tích từng xuất hiện hơn 10 lần trên màn bạc. Mặc dù vậy, nội dung tác phẩm không theo sát truyện gốc thế kỷ 17 mà giống phim hoạt hình cùng tên năm 1991 của Disney. Nàng Belle (Emma Watson) là cô gái xinh đẹp, ham đọc sách, sống cùng người cha trong làng. Trong một chuyến băng rừng, cha cô lạc vào lâu đài của quái vật và bị bắt giữ. “E.T. the Extra-Terrestrial 1982” kể về cuộc sống của một gia đình gồm bốn mẹ con bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một người ngoài hành tinh ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu bé ET hòa nhập vào cuộc sống của hành tinh xanh nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà. “Groundhog Day” là một bộ phim hài ra mắt vào năm 1993 được Harold Ramis đạo diễn, gồm các diễn viên Bill Murray và Andie MacDowell. Kịch bản bộ phim được viết bởi Danny Rubin và Harold Ramis và được dựa trên một câu chuyện của Rubin. Trong phim, Murry đóng vai Phil Connors, một nhà khí tượng truyền hình ở Pittsburgh trong một lần được gởi đi làm việc mà anh ta ghét là tường thuật lại diễn biến của sự kiện Ngày Groundhog hằng năm vào ngày 2 tháng 2 ở Punxsutawney đã phải sống đi sống lại nhiều lần chính ngày lễ đó. Sau khi đã chán những theo đuổi khoái lại của mình, anh ta bắt đầu ngẫm lại đời và những điều mà anh cho là giá trị.