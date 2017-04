Những lỗi sai 'ngớ ngẩn' trong các phim điện ảnh khiến fan 'ngán ngẩm'

Cùng một cảnh phim trong "Iron Man 2", ban đầu chúng ta thấy Tony Stark mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng áo khoác ngoài kẻ, thắt nơ lịch lãm thì ở thước phim ngay sau đó, chiếc áo của nam diễn viên bỗng "thay" bằng màu đen, điều này khiến không ít khán giả thấy ngỡ ngàng. Nếu nhìn vào bước nhảy trên xa lộ của nhân vật trong phim "Deadpool", bạn sẽ thấy điểm khác biệt khá rõ trong cùng một cảnh quay. Cảnh đầu tiên, trên vai diễn viên hoàn toàn trống trơn" nhưng chỉ vài giây sau đó, hai thanh gươm "mọc" ngay sau lưng làm công chúng "ngán ngẩm" với lỗi cẩu thả của đội ngũ kỹ thuật và đoàn làm phim. Trong một bối cảnh khác của phim, hình xăm trên cổ của Vanessa xuất hiện và sau đó biến mất một cách lạ thường. Cảnh quay cuộc gặp gỡ giữa Forrest với Jenny trong phim "Forrest Gump", nếu tinh ý, bạn sẽ thấy chiếc bàn là đằng sau tự thay đổi "từ nằm thành đứng" một cách lạ lùng, khó hiểu. Trong phim "Harry Potter and the Philosopher’s Stone", Harry được sắp xếp ngồi cạnh Ron. Thế nhưng, trong cảnh tiếp theo, người ta lại thấy anh đang ngồi giữa Hermione và Percy. Điều gì đã làm nên sự thay đổi đó? Khi Rose hướng mắt nhìn con tàu khổng lồ trong phim "Titanic", chúng ta thấy nốt ruồi duyên trên má trái của cô. Thế nhưng, sau đó nốt ruồi này "tự nhiên" bị dịch chuyển sang bên má phải. Ở một bối cảnh khác, người ta thấy Rose phá vỡ lớp kính để lấy chiếc rìu nhằm cứu Jack thoát khỏi cảnh bị còng tay, những mảnh kính vỡ bay tung tóe xuống nền nhưng sang cảnh khác sau đó, không hiểu sao lớp kính vẫn nằm nguyên vẹn. Trong phim "Pulp Fiction", khi Mia và Vincent ngồi "đàm đạo" trong quán cafe, người ta thấy cô cầm điếu thuốc bên tay trái, thế nhưng chỉ vài giây sau, điếu thuốc đã "bay" sang tay phải. Cảnh quay Leeloo sợ hãi tránh một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bằng cách nhảy vọt vào một khoảng trống trong phim "The Fifth Element" đã có sự thay đổi đến ngỡ ngàng. Bởi trong cảnh tiếp theo, người ta phát hiện không gian hoàn toàn khác, các tòa nhà cũng thay đổi, thậm chí không có cả những chiếc xe đang chạy ngược chiều. Trong phim "Tangled", khi Flynn hấp hối, khoảnh khắc anh chạm tay vào mái tóc của Rapunzel, chúng ta có thể thấy tay anh bị còng. Thế nhưng, ở một góc độ khác tương tự, chiếc còng đó đã đột nhiên "không cánh mà bay".

