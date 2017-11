Chuyện showbiz: Cường Đô la, Đàm Thu Trang tặng hàng hiệu cho Kỳ Duyên

The Air - Nhóm nhạc nam thần tượng của Việt Nam chính thức ra mắt: The Air là nhóm nhạc thần tượng nam gồm 5 thành viên: Lu An (trưởng nhóm), Qlin, Him Phạm, Eight.D và Kim Yi Sang. Họ được tuyển chọn gắt gao, đào tạo và sinh hoạt theo mô hình nhà chung trong suốt một năm qua. (VOV.VN)