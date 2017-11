Chuyện showbiz: Hậu công khai yêu Kim Lý, Hà Hồ ngồi xe tải đi từ thiện

Vợ Thành Được đẹp rực rỡ chính thức lên đường đến Bulgaria thi Hoa hậu: Ngày 18/11, vợ diễn viên Thành Được - Vân Anh sẽ lên đường đến Bulgaria để tham gia cuộc thi Mrs. Planet - Hoa hậu Quý bà hành tinh. (VOV.VN) Anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ đi du lịch cùng nhau sau 20 năm: NSƯT Hoài Linh đã chia sẻ hình ảnh của anh và gia đình khi đi chơi ở Mỹ sau những ngày làm việc vất vả. (VTC News) Hồ Ngọc Hà đi xe tải trao quà từ thiện ở Quảng Nam: Nữ ca sĩ vượt quãng đường xa xôi để đến trao quà cho 100 hộ gia đình tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc. (Zing.vn) Angela Phương Trinh sẽ trao giải cho các nghệ sĩ quốc tế tại MAMA 2017: Được biết, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và những nỗ lực trong nghề là những lý do để ban tổ chức lễ trao giải có tầm ảnh hưởng châu lục MAMA 2017 chọn nữ chính của “Glee” vào vị trí đặc biệt này. (VOV.VN) Hương Tràm được Tiên Cookie “cưng chiều” ở hậu trường The Voice Kids: Đằng sau hậu trường, không khó để bắt gặp hình ảnh Hương Tràm được bạn đồng hành Tiên Cookie hết mực cưng chiều.(VOV.VN) Hari Won bí mật tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng: Cách đây ít giờ, nam danh hài Trấn Thành chia sẻ những hình ảnh giản dị trong sinh nhật của mẹ trên trang cá nhân. Điều đặc biệt, bữa tiệc sinh nhật ấm cúng này do Hari Won bí mật tổ chức mà Trấn Thành không hề biết trước. (Tiền phong) Nam ca sĩ nhóm nhạc Super Junior bị bắt vì bất ngờ tấn công bạn gái: Cảnh sát khu vực Gangnam cho biết họ đã nhận được cuộc gọi báo rằng: "Kangin đã say rượu và tấn công bạn gái của mình". Tuy nhiên sau đó anh đã được thả ra và không bị xử lý hình sự. (VOV.VN) Katy Perry không trình diễn ở Victoria's Secret vì lệnh cấm tại Trung Quốc: Do lệnh cấm "vô thời hạn" tại Trung Quốc mà Katy Perry sẽ không trình diễn tại show Victoria's Secret Thượng Hải. (VOV.VN) Sylvester Stallone phủ nhận hiếp dâm fan nữ 16 tuổi: Tài tử phim "Rambo" khẳng định vụ tố cáo anh có hành vi xâm phạm vào năm 1986 là bịa đặt. (VNE) Selena Gomez tình tứ hôn Justin Bieber ở nơi công cộng: Selena đã đặt tay lên vai Justin và nhẹ nhàng gửi tặng một nụ hôn ngọt ngào lên môi nam ca sĩ trong giờ giải lao của trận đấu khúc côn cầu ở Los Angeles (Mỹ). (VOV.VN)

