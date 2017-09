Chuyện showbiz: Thu Thảo sắp lên xe hoa,Tú Anh lo không lấy được chồng

Thanh Vân Hugo khoe ảnh con trai ngày khai giảng: Tạm gác lại công việc bận bịu hàng ngày, MC Thanh Vân Hugo cũng dành thời gian tự tay đưa nhóc tì của mình tựu trường. Cô cũng không giấu nổi cảm xúc bồi hồi: "Đi học nào. Chúc con yêu một năm học mới tuyệt vời". (Trí thức trẻ) Phim ngắn đạt 10 triệu lượt xem, Hồ Quang Hiếu tự thưởng cho mình một chuyến du lịch: Nam ca sĩ vẫn giữ thói quen một mình đi du lịch tại khắp các địa điểm khác nhau trên thế giới. Á hậu Huyền My được báo chí nước ngoài khen ngợi hết lời: Trung Quốc, Campuchia và Lào dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp của Á hậu Huyền My khi đăng tải hình ảnh của cô. Á hậu Trương Thị May cài hoa hồng cho mẹ nhân lễ Vu Lan: Mẹ con Á hậu Trương Thị May gây xúc động khi cài hoa hồng đỏ thắm lên áo nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bạn trai đại gia: Những hình ảnh của cặp đôi khi thực hiện ảnh cưới tại Nha Trang đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Á hậu Tú Anh lo lắng không lấy được chồng: Á hậu Tú Anh chia sẻ trên facebook cá nhân: "Người đâu nhìn ảnh thì đằm thắm nhẹ nhàng thế nhưng một tháng có 30 ngày thì 25 ngày tự ngã, tự va với đập, mà lúc nào cũng ngã ở chỗ đông người... Điển hình như hôm nay ngã giữa cổng Đài chỉ vì nơ giày chân trái móc vào nơ giầy chân phải, hậu đậu thế này ko biết bao giờ mới lấy được chồng hả trời!". (FBNV) Đông Hùng bất ngờ khoe bạn gái xinh đẹp sau vụ nợ nần bạc tỷ: Đông Hùng chia sẻ bạn gái đến với anh khi anh "không có một cái gì ngoài những sóng gió, ngoài những buồn phiền". Ông trùm Phan Quân đến tận nhà gặp fan 'chất' nhất 'Người phán xử': Sau khi được xem video một khán giả nhí khóc thương 'ông Phan Quân', NSND Hoàng Dũng vô cùng xúc động và tìm cách gặp bé. (Vietnamnet) Kendall Jenner vẫn đi cùng Blake Griffin trước tin đồn bắt cá hai tay: Vẫn đang hẹn hò với rapper A$AP Rocky, nhưng Kendall Jenner thường xuyên xuất hiện với ngôi sao bóng rổ Blake Griffin./.

