Hoa hậu Mỹ Linh diện váy đỏ rực rỡ bên Noo Phước Thịnh

Tối 19/12, xuất hiện tại chương trình nhạc hội "Tết an bình - Xuân cho em", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh thu hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm đỏ được sử dụng chất liệu ren của NTK Đỗ Long. Trong các sự kiện gần đây, cô đón nhận được nhiều lời khen về thần thái cũng như phong cách. Hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ, bản thân mình muốn được trải nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau chứ không đóng khung mãi trong một hình ảnh. Tại chương trình, Mỹ Linh có dịp hội ngộ cùng Noo Phước Thịnh. Trên sân khấu, cả hai đã có những chia sẻ về dự định, kế hoạch trong năm 2017 với MC Quỳnh Hương. Sau sáu năm tổ chức, năm nay với chủ đề "Tết an bình - Xuân cho em", chương trình hướng về các học sinh vùng cao với dự án trao tặng nhà bán trú An Bình. Trước đó, trong vai trò đại sứ thiện chí của chương trình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có chuyến thăm và tặng 40 phần học bổng tại Trường THPT Trần Can, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Chuyến đi này cũng là dịp hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham dự buổi bàn giao nhà bán trú An Bình.

