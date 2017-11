Selena Gomez - Justin Bieber: Sinh ra là để hát về nhau

Selena đã phát hành ca khúc giàu cảm xúc "Love will remember" sau khi cô và Justin Bieber chia tay lần đầu vào năm 2013. Trong bài hát cũng có một đoạn thư thoại của Justin đã gửi lại cho cô. Rõ ràng Justin cũng hiểu được nỗi lòng của Selena trong những ngày sau khi cuộc tình đổ vỡ. Trong ca khúc "Bad day", anh chàng bày tỏ trách nhiệm của mình về mối quan hệ này: "Đừng bao giờ nghĩ về tình yêu giống như việc em bỏ lại anh một mình, ồ không/ Đừng lãng phí thời gian/ Nhưng một khi em đã sẵn sàng làm điều đó/ Đừng thương hại/ Đó là lý do anh ra đi.../" Justin cũng khéo léo nhắc đến những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của hai người trong bài hát "Nothing like us". Selene từng thừa nhận mình cũng giống anh chàng "trai hư" Justin trong bài "Nobody does it like you": "Anh là bạn trai hư hỏng của em/ Sự nổi loạn của em cùng với ánh sáng của anh/ Anh đã va vào em như một cơn bão/ Và em không thể từ chối được." Nhiều người đã giải thích ca khúc "Come & Get it" như một lời ngỏ để Justin quay trở lại với Selena. "Đâylà một bài hát dành cho những người đã trải qua đau khổ - giống như tôi lúc đang viết ca khúc này," Justin chia sẻ trên Twitter về bài hát. "Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi về những điều tôi đã làm, và tôi vẫn sẽ đi đến cùng với fan của mình". Selena dường như đang ám chỉ đến tình yêu quá khứ trong bài "Forget forever" (2013). Lời bài hát viết rằng: "Tình yêu của chúng ta đã từng là tất cả thế giới/ Anh đã đến và thay đổi một cô gái hoàn hảo." Justin cũng đã viết về những tháng ngày hạnh phúc trong "All that matters". Anh thừa nhận Selena là nguồn cảm hứng cho anh viết bài hát này trong một cuộc phỏng vấn trên radio: ""All that matters" đã được viết về quãng thời gian tuyệt vời của chúng tôi", anh giải thích. "Vào thời điểm đó, cô ấy là tất cả của tôi." Sau đó, khi được hỏi về Selena, Justin đã xác nhận, "Tôi viết nhạc hay nhất khi trái tim tôi tan vỡ." Dường như Justin dành cả năm 2013 để bày tỏ cảm xúc của mình với Selena thành bài hát, "Hold tight" cũng là ca khúc nằm trong mạch cảm xúc đó. Ca khúc vô cùng cảm động của Selena "The heart wants what it wants" (2014) có lẽ đã thể hiện tất cả những cảm xúc sâu sắc của cô dành cho Justin khi cả hai còn đang mặn nồng. Selena hợp tác với với Zedd (hai người đã hẹn hò trong thời gian ngắn) trong ca khúc "I want you to know" (2015), nhưng nhiều người hâm mộ lại cho rằng đó là ca khúc hát về Justin. Bài hát đầy cảm xúc viết về tình yêu đã mất vô cùng cảm động như "Where are Ü now" (2015) của Justin chỉ có thể lấy cảm hứng từ Selena. Justin dường như vẫn đang ám chỉ Selena trong ca khúc "Mark my words" (2015): "Xin hãy cố gắng thắp sáng lại nơi chúng ta/ Chỉ để mất chính mình/ Nhưng anh sẽ không cho mình để mất em/ Và sẽ không để chúng ta xa nhau/ Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua/ Anh muốn cho em thấy nhiều hơn những điều anh nói." Năm 2015 đã có rất nhiều bài hát từ Justin dường như chắc chắn là về Selena. Điều này có lẽ càng rõ ràng hơn trong ca khúc "What do you mean?". Có bằng chứng rõ ràng rằng "Love yourself" của Justin chắc chắn nhắc đến Selena. Bởi cô ấy thực sự có một hình xăm "love yourself first" bằng tiếng Ả Rập trên lưng cô. Selena đã hát về một mối quan hệ phức tạp trong "Same old love" (2015): "Hãy lấy mọi thứ của anh và đi đi / Anh không thể lấy lại những gì anh đã nói, em biết / Em đã nghe rất nhiều trước đó , ít nhất một triệu lần". Ai có thể nói với cô ấy lời xin lỗi "ít nhất một triệu lần ..."? Đã quá muộn để xin lỗi khi Justin cho ra ca khúc "Sorr"? "Friends" là ca khúc thể hiện sự hy vọng hai người vẫn có thể vẫn là bạn dù là người yêu cũ. Bài hát này được phát hành không lâu trước khi Justin và Selena nối lại tình xưa./.

