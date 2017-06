Toàn cảnh Minh Tú lên ngôi Á quân Asia’s Next Top Model

Trước đêm chung kết, trên trang cá nhân, Minh Tú đã chia sẻ hình ảnh cuộc tiểu phẫu mắt. Đáng chú ý, cô gặp sự cố này vào buổi sáng ngay trước đêm thi Chung kết của Asia’s Next Top Model. Do mắt chưa kịp hồi phục, bác sĩ chống chỉ định cô không được sử dụng kính áp tròng trong đêm thi. Minh Tú nhận được món quà bất ngờ từ chương trình là hai người bạn thân đến thăm từ Việt Nam. Người bạn của cô mang tin tốt rằng mẹ Minh Tú sức khoẻ đã ổn định và rất hạnh phúc về cô. Minh Tú tâm sự rằng trước khi cô sang Singapore tham dự cuộc thi, mẹ cô đang nằm viện. Minh Tú cho biết cô nhiều lần muốn chia sẻ cảm xúc tại nhà chung nhưng không thể vì điều đó khiến cô lộ ra điểm yếu với các thí sinh khác. Buổi chụp ảnh quan trọng nhất cuộc thi mang chủ đề “Đất mẹ”. Siêu mẫu Châu Á có dịp thể hiện sự mạnh mẽ trong hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Cô diện một bộ “áo dài” cách tân khá hiện đại và mang hơi hướm thời trang cao cấp. Cô phải mất khá nhiều thời gian để tìm cách thể hiện phù hợp. Cô được giám khảo Yu Tsai khuyến khích tạo dáng mạnh mẽ và nổi loạn hơn, chứ không quá yêu kiều, thướt tha. Yu Tsai gợi ý cho người đẹp:“Hãy là một ông vua, chứ không phải một bà hoàng”. Trong đêm Chung kết, thử thách lớn nhất cuộc thi là buổi trình diễn catwalk tại Phòng trưng bày Quốc gia Singapore. Minh Tú catwalk trong hai bộ trang phục với phong thái quyền lực và mạnh mẽ trong từng sải bước. Dù gặp khó khăn do không được mang kính áp tròng, Minh Tú vẫn hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Cô chia sẻ đã cống hiến tất cả sức lực của mình để giành lấy cơ hội toả sáng. Minh Tú chia sẻ cô đã cống hiến tất cả sức lực của mình để giành lấy cơ hội toả sáng. Đêm chung kết, Minh Tú thực sự toả sáng với sắc vóc và thần thái nổi trội. Bức ảnh của Minh Tú nhận được "cơn mưa" lời khen từ dàn ghế nóng. Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wutzbach cho biết cô đã cố gắng tìm ra khuyết điểm trong bức ảnh nhưng không thể. Siêu mẫu cầm trịch Cindy Bishop cho rằng bức ảnh của Minh Tú rất tuyệt vời. Kết quả cuối cùng của cuộc thi, Minh Tú chính thức trở thành Á quân của cuộc thi cùng với Shikin. Vị trí Quán quân được trao cho Maureen – đại diện Philippines. Sau 5 năm tham gia, Minh Tú đã trở thành người mẫu Việt đầu tiên trở thành Á quân của cuộc thi danh giá. “Hôm nay, Tú có quyền tự hào khi mình chính là Siêu Mẫu Châu Á đầu tiên của Việt Nam, và năng lực của tôi đã phần nào được khẳng định”, người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân sau tập Chung kết.

