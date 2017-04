Đối tượng Nguyễn Văn Hóa khai nhận toàn bộ việc bị Việt Tân mua chuộc

Ngày 9/4, tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Văn Hóa (22 tuổi, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã khai nhận rõ toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và khuyên những ai đã, đang thực hiện, có ý định phạm tội như Hóa sớm tỉnh ngộ... (ảnh: từ clip CAND) Báo CAND đưa tin, theo hồ sơ, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung, một số đối tượng phản động trong tổ chức Việt Tân đã tìm về Hà Tĩnh để tìm cách kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn. Biết được Nguyễn Văn Hóa là người giỏi về các phần mềm tin học, các đối tượng Việt Tân đã móc ngoặc, biến Hóa thành con rối trong tay chúng. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra họp triển khai phương án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hóa Mỗi tháng, chúng cung cấp cho Nguyễn Văn Hóa 1.500USD và buộc Hóa cùng một số đối tượng khác phải tìm cách kích động, gây rối, biểu tình, đập phá tài sản… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời mỗi tháng, Hóa phải viết, quay 16 clip, phóng sự mang nội dung xuyên tạc, sai sự thật để chia sẻ, gửi hình ảnh, bài viết cho các cá nhân thuộc các tổ chức phản động và một số đài, trang mạng nước ngoài. Khi trở thành con rối trong tay Việt Tân, ngày 2/10/2016, Nguyễn Văn Hóa đã trực tiếp tham gia cùng một số người dân tụ tập biểu tình tại khu vực cổng chính của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, sử dụng thiết bị flycam quay và truyền trực tiếp lên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp hô hào, kích động người dân theo sự chỉ đạo của một số đối tượng cực đoan đập phá tài sản của công ty này. Sau khi tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu, ngày 6/4, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/j5OVubjmowE/2017_04_10/video_1491795283_LOTW.mp4

