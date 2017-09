Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh và con đường tới vành móng ngựa

Một loạt lãnh đạo và cựu lãnh đạo của PVN vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi gây thiệt hại 800 tỉ góp vốn tại OceanBank. (ảnh: Việt Đức) 5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng, hiện là phó tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên là Hội đồng thành viên. (ảnh: PLO) Trong số 5 bị can này, ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng của PVN, hiện là Phó Tổng Giám đốc của PVN được Nguyễn Xuân Sơn nhắc đến nhiều với tư cách là người nhận tiền chi đối ngoại cho lãnh đạo PVN. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Khi ông Quỳnh giữ chức kế toán trưởng PVN cũng là thời điểm Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng giám đốc OceanBank. (ảnh: Việt Đức) Hồ sơ vụ án cho thấy trong số tiền hàng trăm tỉ đồng mà OceanBank chi lãi ngoài, Sơn đã đưa phần lớn cho ông Quỳnh. Khai tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn khai rằng đã nhận khoảng 200 tỉ tiền “đối ngoại” từ Hà Văn Thắm, sau đó chuyển cho ông Quỳnh. Trong ảnh: Nguyễn Xuân Sơn khai tại Tòa (ảnh: Việt Đức) Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường. Trong ảnh: Ông Ninh Văn Quỳnh tại phiên xét xử ngày 2/3/2017. (Ảnh: Nhật Anh) Ông Ninh Văn Quỳnh sinh năm 1958, nguyên quán ở Nam Định, tốt nghiệp cử nhân Kế toán công nghiệp - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Trong ảnh: Trong ảnh ông Ninh Văn Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN (Ảnh: Internet) Xuất phát điểm là cán bộ kế toán của Đoàn Dầu khí Cửu Long, con đường thăng tiến của ông Quỳnh có vẻ không gặp nhiều trắc trở. Ông Quỳnh (đứng giữa) trong ảnh (Ảnh: Năng lượng Việt Nam) Ngày 3/3/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Hội đồng Thành viên về việc bổ nhiệm ông Ninh Văn Quỳnh giữ chức Phó Tổng giám đốc PVN. Trong ảnh: Ông Ninh Văn Quỳnh (đứng giữa) (ảnh: KT) Ông Quỳnh giữ chức vụ này cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam. (ảnh: KT)

Ông Quỳnh giữ chức vụ này cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam. (ảnh: KT)