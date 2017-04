Vì sao thí sinh chọn thi các môn Khoa học xã hội bất ngờ tăng mạnh?

Nếu như những kỳ thi THPT Quốc gia ở các năm trước, thí sinh lựa chọn các môn Khoa học xã hội rất thấp thì năm nay, theo số liệu cập nhật hàng ngày của Bộ GD-ĐT cho thấy, thí sinh đăng ký chọn bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội bất ngờ tăng mạnh.

PGS.TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, theo số liệu thống kê đến thời điểm cuối ngày 19/4, số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội chiếm gần 58% (kể cả thí sinh đăng ký hai bài thi).

Các năm trước, chủ yếu thí sinh chỉ chọn môn ưu thế trùng với môn đã chuẩn bị để đăng ký xét tuyển đại học (ĐH). Do tổ hợp truyền thống Toán- Vật lý- Hoá học (khối A cũ) được nhiều ngành sử dụng để xét tuyển hơn tổ hợp Văn- Lịch sử- Địa lý (khối C cũ), nên số thí sinh đăng ký dự thi các môn Khoa học tự nhiên trong kỳ thi THPT Quốc gia sẽ cao vượt trội so với các môn khoa học xã hội.

Tuy nhiên, với phương án thi năm 2017 có xuất hiện các bài thi tổ hợp, quy chế cho phép thí sinh được lựa chọn một trong hai bài thi, nhưng cũng có thể chọn lựa cả hai bài để lấy kết quả bài thi cao hơn xét tốt nghiệp.

Với quy định như vậy, bên cạnh việc lựa chọn bài thi để xét tuyển ĐH, thí sinh phải cân nhắc chọn bài thi phù hợp để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đây chính là lý do số lượng thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội tăng lên nhiều (trong khi thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên vẫn giữ ổn định như các năm trước).

Đây là tín hiệu tích cực vì với việc đăng ký chọn bài thi Khoa học xã hội, đòi hỏi các em phải dành thời gian ôn tập nhiều cho các môn này. Vì thế, việc học cũng toàn diện hơn, không chỉ nghiêng về một vài môn mà các em xác định dùng để xét tuyển ĐH theo các khối xét tuyển truyền thống như trước.

Cũng theo PGS.TS Trần Văn Nghĩa, hiện nay, chưa số liệu chính xác về số thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có khoảng 900.000 thí sinh đăng ký dự thi và khoảng 75% thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Với dự kiến như vậy, nguồn tuyển năm 2017 sẽ cao hơn năm 2016 nhưng thấp hơn 2015 một chút./.