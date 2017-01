Hình sự đặc nhiệm TPHCM phải là nỗi khiếp sợ của tội phạm

Chiều nay (18/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC45) về công tác phòng chống tội phạm.

Theo ông Đinh La Thăng, lực lượng công an trong đó có cảnh sát hình sự phải làm sao để bọn tội phạm nghe đến là khiếp vía và luôn được người dân tin yêu cảm phục. Để thành phố trở thành điểm đến an toàn, sự lựa chọn thu hút các nhà đầu tư, người dân, doanh nghiệp, du khách... thì thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng bắt tay các chiến sĩ Phòng CSĐT - TP về TTXH, Công an TP.HCM (Ảnh: Quang Định)

Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: "Công an thành phố phải giữ và tô thắm thêm “thương hiệu” săn bắt cướp của mình". Thành phố phải nhanh chóng xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có kinh nghiệm, trẻ nhiệt huyết. Để trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp, cướp giật đường phố, trinh sát cần được giao thêm quyền kiểm tra hành chính những đối tượng nghi vấn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đề án tổ chức lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo một cấp tại 5 quận, huyện phía Nam của thành phố ngay sau khi được Bộ Công an đồng ý, đơn vị đã nhanh chóng triển khai công tác đào tạo huấn luyện, nâng cấp về nghiệp vụ, trang bị thêm nhiều vũ khí chuyên dụng để phục vụ cho nhiệm vụ sắp tới./.