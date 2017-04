Người dân tiếp tục dàn hàng phản đối thu phí cầu Bến Thủy

Theo đó, vào khoảng hơn 9h sáng 6/4, người dân đã điều khiển khoảng 100 chiếc xe ô tô “diễu hành” từ ngã 3 Gia Lách, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1.

Trên những chiếc xe ô tô có dán những biểu ngữ thể hiện nội dung phản đối việc thu phí qua cầu Bến Thủy. Người dân điều khiển xe ô tô với tốc độ chậm, dùng tiền mệnh giá nhỏ mua vé qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 khiến quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Thủy 1 bị ách tắc nghiêm trọng khoảng gần 2km suốt 2 giờ đồng hồ.

Để điều tiết giao thông, tránh ách tắc cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phân luồng các phương tiện giao thông lưu thông hướng Bắc-Nam qua cầu Bến Thủy 2.

Sự việc khiến giao thông qua cầu bị ách tắc nghiêm trọng

Khoảng 10h trưa 6/4, người dân bắt đầu đưa ôtô đến trạm thu phí, yêu cầu nhân viên bán vé và lãnh đạo quản lý trạm thu phí làm rõ những kiến nghị của người dân từng phản ánh nhiều lần về việc không đi mét đường BOT nào của Cienco 4 cũng phải đóng phí một cách vô lý. Đặc biệt, đa số các phương tiện còn dùng tiền mệnh giá nhỏ như 200 đồng, 500 đồng để mua vé nên nhân viên trạm thu phí rất vất vả để kiểm đếm tiền bán vé cho các phương tiện qua trạm.

Trước đó, sau kiến nghị của người dân, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thống nhất giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đối với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc các khu vực thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Việc áp dụng giảm giá dịch vụ từ ngày 15/4.

Mặc dù vậy, nhiều người dân huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) vẫn thấy chưa thỏa đáng. Đa số người dân cho rằng, họ chỉ đồng ý trả phí qua cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 chứ không mua vé trả phí BOT như thông tin in trên vé qua trạm thu phí. Ngoài ra, người dân cũng đề xuất di dời trạm thu phí để đảm bảo khoảng cách vì hiện hai trạm này được đặt chỉ cách nhau chưa đến 2km.