Tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 9/1, tại tỉnh An Giang, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang và các ngành liên quan về tình hình kinh tế - xã hội, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra thực địa tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của đơn vị trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó thủ tướng cho rằng, An Giang là địa phương có đường biên giới dài thuận tiện cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. Do vậy, trong thời gian tới An Giang cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; xử lí nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, tiếp tay cho buôn lậu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần nắm chắc địa bàn, cũng như không ngừng củng cố, duy trì tốt việc phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh bạn Campuchia trong tuần tra, kiểm soát, nhằm kịp thời ngăn chặn, triệt phá các vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, địa phương đã kiến nghị Chính phủ và các cơ quan Trung ương một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm giao mốc giải phóng mặt bằng; bổ sung và công bố quy hoạch, nâng cấp tuyến tỉnh lộ đoạn từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) đến cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) thành Quốc lộ 80B; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cầu Long Bình-Chrey Thom, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam –Campuchia; đề xuất không tổ chức bán đấu giá đối với mặt hàng đường cát nhập lậu; chỉ bán cho các doanh nghiệp bán lẻ nội địa hoặc bán lại cho các nhà máy đường, tránh để các đối tượng sử dụng hồ sơ mua hàng tịch thu để hợp thức hóa đường nhập lậu; Chính phủ xem xét cho phép thực hiện cơ chế tái xuất mặt hàng thuốc lá nhập lậu bị tịch thu./.