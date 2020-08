Đại tá Phan Huy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 16/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 187 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh tới dự và phát biểu tại Đại hội.



Bức trướng do Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang tặng.

Đại hội đã bầu 18 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong phiên thứ nhất, BCH Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 người; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 người.

Đại tá Phan Huy Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; phương thức lãnh đạo được đổi mới, sâu sát, phù hợp với thực tiễn.

Kết quả đã có 17/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổ chức bộ máy được sắp sếp đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Công an xã chính quy từng bước xây dựng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm, quyết liệt tấn công, trấn áp, triệt phá được nhiều tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm…. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có sự phát triển và lan tỏa sâu rộng hơn với 50 mô hình dân vận khéo, 465 mô hình tự quản, trên 2.100 tổ tự quản về an ninh trật tự. Đến nay toàn tỉnh đã bố trí 564 công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 188 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào xây dựng lực lượng vững mạnh về đạo đức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.