Tài tử Harrison Ford nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời

Tài tử Harrison Ford vinh dự nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Critics Choice 2024 diễn ra ở Los Angeles, sáng 15/1 (giờ Hà Nội). Bên cạnh đó, lễ trao giải còn vinh danh các tác phẩm đoạt tám giải trong số 13 đề cử, gồm phim xuất sắc, đạo diễn (Christopher Nolan), nam phụ (Robert Downey Jr.), dàn diễn viên, quay phim, dựng phim, hiệu ứng và âm nhạc.

Ở đề cử phim truyền hình, series Succession thắng ba giải trong tổng số năm đề cử, gồm Phim hay nhất và Nam - nữ chính xuất sắc. Loạt phim xoay quanh bốn người con trong một gia đình giàu có, tiếp quản tập đoàn của cha sau khi ông qua đời.

The Bear thắng bốn giải, gồm Phim hài xuất sắc, nam chính, nữ chính và nữ diễn viên phụ. Trong khi đó, Beef đoạt giải Limited series xuất sắc. Diễn viên của series - Steven Yeun và Ali Wong - lần lượt giành danh hiệu Nam - nữ diễn viên xuất sắc.

Đạo diễn James Mangold trao cho tài tử Harrison Ford giải thưởng Thành tựu trọn đời.

Paul Giamatti nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim "The Holdovers".

Brendan Fraser bước vào hậu trường cùng Emma Stone, người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim "Poor Things".

Kế Huy Quân trao phong bì cho Sarah Snook sau khi cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập.

Dàn diễn viên và đoàn làm phim “The Bear” nhận giải phim hài hay nhất.

America Ferrera nhận giải SeeHer - nhằm vinh danh những nữ diễn viên ủng hộ bình đẳng giới, có màn trình diễn đột phá trên màn ảnh.

Người dẫn chương trình Chelsea Handler phát biểu trước đám đông.

Lee Sung Jin, nhà văn và tác giả của "Beef", nhận giải loạt truyện ngắn hay nhất.

Jonathan Bailey và Matt Bomer ôm nhau sau khi Bailey giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình ngắn tập hoặc phim truyền hình cho bộ phim "Fellow Travelers".

Kieran Culkin nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch dài tập cho phim "Succession".

Oprah Winfrey chào đón các ngôi sao "The Color Purple" Fantasia Barrino và Taraji P. Henson.

Từ trái qua, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Sarah Snook và Kieran Culkin tạo dáng với giải thưởng Phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất cho phim "Succession".

Ebon Moss-Bachrach nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim hài cho "The Bear".

Elizabeth Debicki và Billy Crudup lần lượt giữ giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập.

Các ngôi sao America Ferrera, Ariana Greenblatt và Ryan Piers Williams chụp ảnh selfie giữa đám đông.

Da'Vine Joy Randolph vỡ òa khi giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "The Holdovers".

Người dẫn chương trình Natasha Lyonne khoe phong bì cho Steven Yeun, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập hoặc phim truyền hình giới hạn.

Người dẫn chương trình Chelsea Handler mở màn chương trình.

Billie Eilish bước trên thảm đỏ trước buổi trao giải thưởng.

Ayo Edebiri cùng chiếc kính to, phản chiếu trên thảm đỏ.

Danielle Brooks tạo dáng trên thảm đỏ.

Giải Critics' Choice Awards do Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (Broadcast Film Critics Association), gồm các nhà phê bình đến từ gần 200 đài truyền hình, phát thanh ở Mỹ và Canada, lựa chọn, tổ chức lần đầu năm 1995. Năm ngoái, Everything Everywhere All at Once được vinh danh ở hạng mục phim xuất sắc.