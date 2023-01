Top 12 chiếc xe trong seri phim "Fast and Furious" có giá rẻ bất ngờ ngoài đời thực

Mitsubishi Eclipse 1995 do Brian O'Conner điều khiển

Mitsubishi Eclipse 1995 là chiếc xe đầu tiên mà Brian O'Conner lái khi anh chuẩn bị cho cuộc đua đường phố với Dominic Toretto. Bên trong bãi đậu xe của sân vận động Dodger, Brian đã luyện tập kỹ năng lái xe của mình nhưng vẫn không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, Brian tham gia cuộc đua và thua Toretto nhưng tình bạn của cả 2 đã khơi dậy từ đó. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn trên màn ảnh nhưng Mitsubishi Eclipse được coi là một chiếc xe mang tính biểu tượng của "Fast & Furious" với lớp hoàn thiện màu xanh lá cây tươi sáng và đồ họa và đề can tương phản.

Là một chiếc xe thể thao nhỏ gọn, Eclipse được giới thiệu qua bốn thế hệ từ năm 1989 đến năm 2011. Chiếc Eclipse của Brain là thế hệ thứ hai được cải tiến so với thế hệ đầu tiên với kiểu dáng tròn trịa hơn, nội thất rộng rãi và động cơ được thiết kế lại bởi Chrysler.

Thế hệ thứ hai của chiếc Mitsubishi Eclipse 1995 cũng có bốn phiên bản: RS, GS, GS-T Turbo và GSX Turbo AWD. Chiếc Eclipse xuất hiện trong "The Fast and the Furious" là phiên bản GS, được bán trên thị trường với giá 16.329 USD (tương đương 405 triệu đồng).

Ngày nay, bạn có thể sở hữu một chiếc với giá từ 4.000 - 10.000 USD (tương đương 99,4 – 248 triệu đồng) trên thị trường xe cũ. Mitsubishi Eclipse 1995 đáp ứng tốt với các sửa đổi về hiệu suất nhưng có thể thiếu sự bền bỉ. Như với nhiều xe thể thao Nhật Bản, nếu bạn đến từ Hoa Kỳ, có thể sẽ gặp một chút khó khăn khi tìm nguồn cung ứng phụ tùng.

Honda S2000 2000 do Jonny Tran và Suki điều khiển

Chiếc Honda S2000 từng xuất hiện trong bản gốc của bộ phim "The Fast and the Furious" và do Johnny Tran cầm lái. Chúng ta đã thấy thoáng qua chiếc S2000 màu đen khi Brian O'Conner, Dominic Toretto và Vince đột nhập vào ga ra của Johnny Tran để kiểm tra xe đối phương của họ. Khi cuộc đua bắt đầu, chiếc Honda S2000 của Johnny Tran đã đối đầu với chiếc Volkswagen Jetta 1995 của Jesse. Không may cho Jesse, chiếc S2000 của Tran đã giành được chiến thắng nhờ sự hỗ trợ của động cơ Nissan SR20 và hệ thống oxit nitơ.

Là một chiếc roadster 2 cửa mui trần, Honda S2000 được nhiều người coi là một chiếc xe vừa cổ điển vừa hiện đại. Chiếc xe được các fan của bộ phim yêu thích đến nỗi nó đã xuất hiện lần nữa trong phần phim thứ hai, "2 Fast 2 Furious". Tuy nhiên, lần này nó được điều khiển bởi Suki, và thay vì là lớp sơn tối, chiếc S2000 đã được thay thế bằng một lớp sơn màu hồng tươi vui.

ChiếcHonda S2000 được bán lẻ với giá khoảng 32.000 USD (tương đương 795 triệu đồng) khi ra mắt. Tùy thuộc vào tình trạng, số km và năm, chiếc xe có thể được mua cũ với giá từ 20.000 - 40.000 USD (tương đương 497 – 994 triệu đồng). S2000 là một lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê xe thể thao Honda đang tìm kiếm một chiếc xe có giá thành rẻ, khả năng xử lý tuyệt vời và thú vị trên đường đua. Điều duy nhất bạn sẽ phải đề phòng là những khoản phí bảo hiểm đắt đỏ đó.

Volkswagen Jetta 1995 do Jesse điều khiển

Nếu chúng ta nhắc đến Honda S2000 của Johnny Tran mà không nhắc đến chiếc Volkswagen Jetta 1995 của Jesse thì thật là thiếu sót. Jetta có bộ body kit Wings West, cánh gió sau và vành Konig Tantrum. Ban đầu, Jetta 1995 có mức giá khuyến nghị của nhà sản xuất là 12.490 USD (tương đương 310 triệu đồng) nhưng các mẫu cao cấp hơn có thể lên tới 20.000 USD (tương đương 497 triệu đồng). Ngày nay, một chiếc Jetta còn tốt từ những năm 90 có thể được mua lại với mức giá dưới 2.000 USD (tương đương 49 triệu đồng).

Tìm kiếm trên mạng bạn có thể thấy những chiếc Jetta được bán với giá dưới 500 USD tuy nhiên hãy cẩn trọng bởi phí bảo dưỡng cho chúng không hề rẻ. Mặc dù Jetta 1995 được biết đến với khả năng điều tiết, xử lý và tiết kiệm xăng tuyệt vời, nhưng nhiều người đã phàn nàn về việc tìm nguồn cung ứng phụ tùng. Máy bơm nước và dây đai thời gian thường là những bộ phận có vấn đề.

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi rằng liệu chiếc xe có đáng để gặp rắc rối hay không, vì rốt cuộc, VW Jetta xuất hiện trong các bộ phim đã được sửa đổi rất nhiều. Khi nhìn vào phiên bản gốc, bạn có thể nhận ra chiếc xe thực sự đơn giản và cổ điển như thế nào.Trong mọi trường hợp, nếu bạn thích xe Đức và sẵn sàng bỏ thêm vài nghìn đô la để sửa đổi thân xe để khiến Jetta trở nên chính xác như phiên bản trong phim, Volkswagen Jetta 1995 có thể là một món đầu tư tốt. Giá mua cũ có thể thấp đến mức đáng kinh ngạc, vì vậy bạn có thể dành thời gian xây dựng chiếc xe của mình.

Nissan 350Z 2003 được điều khiển bởi Takashi D.K

"The Fast and the Furious: Tokyo Drift" là phần thứ ba trong seri và xuất hiện giữa "Fast & Furious 6" và "Furious 7". Ban đầu được giới thiệu dưới dạng một bộ phim độc lập theo chân cậu học sinh trung học gặp khó khăn Sean Boswell, bộ phim bỏ yếu tốc độ của hai phần trước và tập trung chủ yếu vào drift. Chiếc Nissan 350Z năm 2003 được điều khiển bởi Takashi D.K, nhân vật phản diện chính của Tokyo Drift và người bạn thân của anh là Morimoto.

Lần đầu tiên chúng ta thấy chiếc 350Z là khi Takashi đối đầu với Sean trong nhà để xe và một sự khác biệt rõ rệt về phong cách đua so với các bộ phim trước. Không còn tập trung chủ yếu vào tốc độ nữa mà thay vào đó là khả năng kiểm soát và kỹ năng.

Năm 2003 Nissan 350Z có một thiết kế phong cách mà vẫn vượt thời gian cho đến ngày nay. Chiếc xe có đủ mã lực để được coi là một chiếc xe thể thao tuyệt vời trong khi vẫn duy trì một cộng đồng tích cực đã sản sinh ra những bộ body kit huyền thoại như Rocket Bunny. 350Z có giá khoảng 30.000 USD (tương đương 745 triệu đồng) vào năm 2003 nhưng bạn có thể tìm thấy một mẫu xe cũ được bảo quản tốt với giá từ 7.000 - 10.000 USD (tương đương 173 - 248 triệu đồng). Đồng thời, tốt nhất nên tìm kiếm các phiên bản 2007-2008 nếu có thể, những mô hình này bao gồm một vài nâng cấp và đã được biết đến là đáng tin cậy nhất.

Ford Mustang Fastback 1967 do Sean Boswell điều khiển

Bộ phim có thể đã tập trung vào các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản nhưng vẫn có một chiếc xe cơ bắp cổ điển của Mỹ. Chiếc Mustang năm 1967 thuộc sở hữu của cha Sean và sau đó đã được khôi phục lại để đem lại mọi vinh quang cho chặng đua cuối cùng của bộ phim. Mustang là hiện thân của những đặc điểm chính khiến một chiếc xe trở nên nổi tiếng và được tôn vinh. Về mặt giá trị, nó mang lại vẻ ngoài, hiệu suất, độ tin cậy và tính thực tế mà ít ai từng quảng cáo.

Chiếc Fastback 1967 được bán lẻ với giá 2.698 USD (tương đương 67 triệu đồng) vào năm 1967, tức là chỉ dưới 24.000 USD (tương đương 596 triệu đồng) tính theo lạm phát ngày nay. Vì Fastback đã hơn 50 năm tuổi và đã dẫn đầu cho sự phổ biến của Mustang ngày nay, bạn tìm thấy chúng có giá khoảng 100.000 USD (tương đương 2,49 tỷ đồng). Điều này thoạt nghe có vẻ bất ngờ nhưng bạn phải nhớ rằng bạn đang mua một phần lịch sử. Ngoài ra, bạn luôn có thể chọn phiên bản 2022 hiện đại và hướng tới tương lai.

Aston Martin DB9 2005 điều khiển bởi Deckard Shaw

Aston Martin là hãng xe thể thao hạng sang thường xuất hiện trong loạt phim "James Bond". Khi hai lính đánh thuê người Anh Owen và Deckard Shaw được giới thiệu với dàn diễn viên, người xem biết rằng sẽ có sự thay đổi về phương tiện. Không còn phô trương những chiếc xe đường phố hào nhoáng, "Furious 7" đã tăng cường sức mạnh và giới thiệu nhiều loại xe cao cấp hơn, bao gồm cả Aston Martin DB9 2005.

Điều thú vị về Aston Martin DB9 trong "Furious 7" là nó được dự định xuất hiện dưới dạng phiên bản 2014. Dennis McCarthy, người đứng sau chiếc xe "Fast & Furious" tuyên bố rằng họ đã làm giả chiếc DB9 2014 vì kiểu dáng và hình dáng của chiếc xe vẫn giữ nguyên, do đó hầu hết mọi người sẽ không biết đó là mẫu xe năm 2005.

Ngoài ra, người ta thấy Deckard Shaw chuyển số xe bằng tay trong một cuộc đua với Dominic Toretto, trong khi DB9 không đi kèm hộp số sàn. Aston Martin DB9 không có gì quá cao cấp, đây là một tin tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu một chiếc xe "Fast & Furious" sang trọng với mức ngân sách tiết kiệm.

DB9 2005 có giá bán lẻ là 160.000 USD (tương đương 3,98 tỷ đồng) nhưng hơn 17 năm sau, nó có thể là của bạn với mức giá thấp từ 40.000 - 60.000 USD (tương đương 994 – 1,49 tỷ đồng). Hãy nhớ đổ xăng đầy bình bởi động cơ V-12 được biết là khá tốn nhiên liệu.

Jaguar XE 2019 được Otto sử dụng

Bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe "Fast & Furious" phục vụ cho cả gia đình với những tính năng hiện đại mà vẫn có không gian rộng rãi. Jaguar XE 2019 là một chiếc sedan cao cấp có thể là một lựa chọn thực tế cho những ai đang tìm kiếm một sự thay thế cho BMW 3 Series và Audi A4. Là một chiếc xe hơi mới hơn trong danh sách này, Jaguar XE 2019 đã góp mặt trong bộ phim "F9" và được điều khiển bởi Otto trong một cảnh rượt đuổi tốc độ cao.

Mặc dù Jaguar XE không phải là một chiếc xe đua thông thường như trong phim, nó vẫn thể hiện khả năng xử lý và hiệu suất tuyệt vời. Phiên bản thấp nhất đi kèm với động cơ 2.0 L tăng áp công suất 247 mã lực, trong khi phiên bản V6 3.0 L tăng áp có công suất lên đến 380 mã lực.

Bên ngoài có hình dáng một chiếc sedan thanh lịch trong khi vẫn duy trì vẻ ngoài hầm hố của một chiếc Mustang hiện đại. Nói cách khác, đó là "The Fast and the Furious", nhưng là một phiên bản thân thiện với gia đình hơn với nhiều chỗ ngồi hơn.

Jaguar XE 2019 có giá khoảng 36.995 USD (tương đương 919 triệu đồng) khi ra mắt, trong khi phiên bản Sport đắt hơn có giá khoảng 55.000 USD (tương đương 1,37 tỷ đồng). Hiện tại, bạn có thể sở hữu một chiếc Jaguar XE 2019 cho riêng mình với giá 25.000 USD (tương đương 621 triệu đồng) đã qua sử dụng.

Nissan GT-R 2011 do Brian O'Conner lái

Nissan Skyline GT-R R34 1999 là một chiếc xe mang tính biểu tượng khác do Brian O'Conner lái trong "2 Fast 2 Furious". Chiếc xe này đã đi trước thời đại về tính linh hoạt và thiết kế và thậm chí còn trở nên phổ biến hơn thông qua các trò chơi điện tử và những người đam mê xe hơi phương Tây. Thật không may, chúng hiếm khi xuất hiện ngày nay và giá có thể dao động từ 150.000 - 300.000 USD (tương đương 3,73 tỷ - 7,45 tỷ đồng) . Tuy nhiên, có những lựa chọn thay thế ít tốn kém hơn và đó là Nissan GT-R 2011. Nissan GT-R 2011 cũng được lái bởi Brian O'Conner trong bộ phim "Fast & Furious 6".

Mặc dù chỉ xuất hiện trong một cảnh phim ngắn ngủi, chúng ta thấy cuộc đua xe hơi với Dom's Challenger cho đến khi Brian giành chiến thắng. Nó không phải là Skyline 1999, nhưng nó chắc chắn có vẻ khá giống nhau. Đối với những chủ sở hữu tiềm năng, tin tốt là Nissan GT-R 2011 vẫn giữ lại một số tính năng tuyệt vời của phiên bản 1999 với động cơ V6 và chức năng dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Bạn cũng sẽ tìm thấy các cập nhật nội thất hiện đại như màn hình cảm ứng, hệ thống định vị và kết nối Bluetooth. Thông thường, những chiếc Nissan GT-R sẽ không được bán với giá rẻ. Phiên bản năm 2011 có giá khởi điểm là 84.060 USD (tương đương 2,09 tỷ đồng). Những chiếc xe này có xu hướng giữ lại nhiều giá trị, nếu không muốn nói là trở nên đắt hơn khi thời gian trôi qua, vì vậy các tùy chọn đã qua sử dụng ở mức khoảng 80.000 USD (tương đương 1,99 tỷ đồng). Tuy nhiên nó có giá cả phải chăng hơn so với người anh em 1999 Skyline R34 của nó.

Dodge Challenger SRT-8 2009 mà Dominic Toretto sử dụng

Hầu hết các tay lái đều bị thu hút bởi Dodge Challengers vì sức mạnh của nó. Chiếc SRT-8 2009 sở hữu động cơ HEMI V8 và công suất 425 mã lực, tương ứng với khả năng tăng tốc lên 96 km/h trong vòng chưa đầy 6 giây. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta nhìn thấy chiếc Challenger xuất hiện trong các bộ phim "Fast Five" và "Fast & Furious 6" do Vin Diesel lái.

Trong cuộc đua mở màn của "Fast & Furious 6", chúng tôi cho rằng Dodge Challenger SRT-8 2009 đã bị giảm sức mạnh ở một mức độ nhất định. Bộ phim không thể hiện được tiếng gầm thực tế của động cơ V8 có thể được cảm nhận và nghe thấy nhiều hơn trong thực tế.

SRT-8 là một chiếc xe cơ bắp tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm sức mạnh trên đường đua thẳng. Được sản xuất như một chiếc xe cơ bắp giá cả phải chăng, Dodge Challenger SRT-8 2009 được bán trên thị trường với giá 40.220 USD (tương đương 999 triệu đồng). Vào thời điểm hiện tại, bạn có thể săn được một chiếc có giá dưới 25.000 USD (tương đương 621 triệu đồng).

Maserati Ghibli 2014 do Deckard Shaw lái

Trong "Furious 7", Deckard Shaw đã lái chiếc Maserati Ghibli 2014 tuyệt đẹp khi anh ta cố gắng trốn tránh Dominic Toretto tại đám tang của Han. Cuối cùng cả hai đã tìm thấy nhau trong một bãi đậu xe ngầm. Không giống như cảnh Aston Martin DB9 2005, Shaw đã được chuẩn bị với một khung gầm được gia cố để chống va chạm.

Chiếc Maserati Ghibli dành cho những ai muốn lái một chiếc xe Ý đích thực, ưu tiên hiệu suất và sự độc đáo. Chi phí bảo dưỡng cao và những chiếc xe có xu hướng giảm giá trị nhanh hơn những gì người ta mong đợi. Đồng thời, điều đó làm cho chúng trở thành một lựa chọn chiết khấu tuyệt vời cho những người tìm kiếm xe đã qua sử dụng. Khi mới ra mắt, Maserati Ghibli 2014 có giá 65.600 USD (tương đương 1,63 tỷ đồng) trong khi hiện nay xe có mức giá 20.000 - 30.000 USD (tương đương 496 – 745 triệu đồng). Nếu bạn không ngại chi thêm một chút cho việc bảo trì và bảo dưỡng, hãy trải nghiệm động cơ Ý tuyệt với.

Pontiac Fiero 1984 do Roman Pearce lái

Loạt phim "Fast & Furious" nổi tiếng với những pha nguy hiểm xuất thần và những cảnh hành động mãn nhãn. Một trong những phân cảnh hấp dẫn nhất diễn ra trong "F9" khi phi hành đoàn phóng chiếc Pontiac Fiero năm 1984 ra ngoài không gian để phá hủy một vệ tinh do Otto và Jakob Toretto phóng lên. Để làm cho cảnh phim trở nên vô lý hơn, chiếc Pontiac Fiero đã được sửa đổi với một động cơ tên lửa và được gắn vào một chiếc máy bay! Roman Pearce cố gắng làm nổ vệ tinh, nhưng chiếc Fiero bị mất trong quá trình này. Mặc dù bạn có thể không mạo hiểm vào không gian, nhưng Pontiac Fiero 1984 vẫn là một chiếc xe thể thao nhỏ thú vị.

Phiên bản cơ sở như trong phim có động cơ 2.5 L 4 xi-lanh có thể đạt tốc độ tối đa 166 km/h với công suất 93 mã lực. Chiếc xe đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong năm qua về chất lượng xây dựng, khả năng xử lý và cấu trúc nhưng nhiều người đặt câu hỏi về sức mạnh của nó như một chiếc xe thể thao thực sự.

Do đó, vào năm 1985, Pontiac đã đáp lại bằng cách tung ra phiên bản 2.8 L V6 với 135 mã lực. Mặc dù bộ phim "F9" sử dụng Pontiac Fiero năm 1984. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc, bạn vẫn sẽ được trải nghiệm khả năng phản ứng tuyệt vời ở các góc cua, khả năng tăng tốc nhanh và mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Pontiac Fiero năm 1984 có giá khuyến nghị là 7.679 USD (tương đương 190 triệu đồng) nhưng bạn bạn sẽ phải bỏ ra 12.000 USD (tương đương 298 triệu đồng) để sở hữu một chiếc ở thời điểm hiện tại.

Honda Civic Hatchback 1992 do Hector lái

Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc tạo ra chiếc xe "Fast & Furious" của riêng mình thì chọn Honda Civic quả là không tồi. Cảnh mở đầu của bộ phim đầu tiên là chiếc Honda Civic EJ1 đời 1993 màu đen, trong khi sau đó chúng ta thấy chiếc Honda Civic Hatchback phiên bản 1992 màu vàng thuộc sở hữu của Hector xuất hiện.

Mức giá dành cho chiếc Honda Civic 1992-1995 rơi vào khoảng 9.650 USD (tương đương 239 triệu đồng) và tăng lên 16.000 USD (tương đương 397 triệu đồng) cho các biến thể EX mạnh mẽ hơn. May mắn cho những người mới bắt đầu đam mê đua xe, bạn có thể chọn một chiếc với giá từ 500 - 5.000 USD (tương đương 12,4 – 124 triệu đồng) tùy thuộc vào tình trạng và quãng đường của nó đã di chuyển./.