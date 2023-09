VOV.VN - Công an Hà Nội thông tin, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân vui chơi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, tổ công tác liên ngành 141 công khai kết hợp hóa trang xử lý hàng loạt đối tượng điều khiển xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng.