Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo PzH 2000 của Đức gần mặt trận Soledar

Nóng 24h: Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt

VOV.VN - Ngày 11/1, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.