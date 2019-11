Thưởng thức bài hát chính thức của SEA Games 30

Thứ 5, 13:00, 28/11/2019

VOV.VN - Cùng thưởng thức bài hát chính thức của SEA Games 30 - "We win as one" với phần trình bày của ca sĩ Lea Salonga.

PV/VOV.VN