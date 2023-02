Cơn bão "thế kỷ" Gabrielle tấn công New Zealand khiến 5 người thiệt mạng

Thứ Năm, 13:50, 16/02/2023

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết cơn bão nhiệt đới Gabrielle đã tấn công đảo Bắc của New Zealand vào ngày 13/2 và 14/2. Gió và mưa lớn đã tàn phá một khu vực rộng lớn. Đây được coi là cơn bão tồi tệ nhất tấn công New Zealand trong thế kỷ này. Chính phủ đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 14/2.