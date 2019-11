Hàn Quốc-ASEAN nhất trí hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Cam kết được đưa ra khi hai bên thông qua một tuyên bố tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và quan hệ đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Busan của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Wall Street Journal

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh những vấn đề hai bên đã nhất trí để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.



“ASEAN quyết định hợp tác cùng nhau vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thông qua các cơ quan tham vấn khu vực do ASEAN dẫn dắt, như các diễn đàn để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt chúng tôi cũng thảo luận kế hoạch của chính phủ biến Khu vực phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên thành vùng hòa bình quốc tế và thảo luận chi tiết hơn các biện pháp như văn phòng liên lạc chung”, ông Moon Jae-in nói.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan Ocha cũng khẳng định, ASEAN ủng hộ sáng kiến của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh những nỗ lực của ASEAN đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực.

“ASEAN hài lòng với tầm nhìn và tham vọng của Tổng thống Hàn Quốc nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tôi hy vọng rằng các nước sẽ tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các qui tắc khác. ASEAN sẵn sàng tham gia các cuộc gặp, đặc biệt là diễn đàn ARF nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc đối thoại giúp tăng cường ổn định và hòa bình tại châu Á Thái Bình Dương”, Thủ tướng Prayuth nhấn mạnh.

Trong tuyên bố tầm nhìn chung, hai bên cũng cam kết hướng tới đảm bảo an toàn, an ninh và tự do hàng hải cũng như thúc đẩy các giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp phù hợp luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982. Hàn Quốc và ASEAN cũng cam kết đưa ra các bước đi nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, xã hội và kinh tế chiến lược, cũng như sự phối hợp trong các vấn đề môi trường và phát triển bền vững./.