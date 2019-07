Clip: Paul Pogba kiến tạo siêu việt trong “My Little Old Boy“

Thứ 6, 20:00, 12/07/2019

VOV.VN -Trong chương trình My Little Old Boy tại Hàn Quốc, Paul Pogba có pha kiến tạo đẹp mắt giúp đồng đội ghi bàn.

PV/VOV.VN