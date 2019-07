Chuyển nhượng 10/7: Lộ lý do Pogba quyết rời MU

Lộ lý do Pogba quyết rời MU. Pogba đang làm mọi cách để tời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Theo báo chí Anh, tiền vệ này sẵn sàng giảm lương để được gia nhập Real. Trong khi đó, The Sun đưa tin, lý do Pogba muốn rời “Quỷ đỏ” là để tìm kiếm những danh hiệu, điều mà cầu thủ này cho rằng đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer khó làm được ở mùa giải mới.

Pogba đang làm mọi cách để rời MU ở Hè 2019 (Ảnh: Getty).

Juventus chốt thương vụ De Ligt. Sky Sport Italia đưa tin, Juventus sẽ chốt thương vụ De Ligt trong tuần này. “Bà đầm già” muốn đàm phán nhanh để có trung vệ người Hà Lan trước tour du đấu châu Á.



Arsenal ngáng đường Everton vụ Malcom. Theo thông tin từ The Sun, Arsenal đã chuyển sự chú ý của mình từ Wilfried Zaha sang Malcom. Hiện tại, Malcom đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Everton, nhưng Arsenal sẵn sàng chi 32 triệu bảng để đưa cầu thủ này về Emirates.

Roma liên hệ với Mariano. Theo Gianlucadimarzio, bộ phân chuyển nhượng của Roma đã gặp gỡ người đại diện của Mariano để bàn về tương lai của tiền đạo này. Hiện tại, Mariano không nằm trong kế hoạch của HLV Zidane nên đang muốn rời Bernabeu.

Arsenal bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật. Mới đây, Arsenal đã bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Người được “Pháo thủ” bổ nhiệm không ai khác chính là Edu, ngôi sao một thời của sân Emirates.

Chuyển nhượng 9/7: PSG đồng ý để Neymar ra đi, MU nhắm tiền đạo Brazil VOV.VN -Tin chuyển nhượng ngày 9/7 có những tin chính sau: PSG đồng ý để Neymar ra đi nếu nhận lời nghị hợp lý, MU nhắm tới “siêu” tiền đạo người Brazil.

Joao Cancelo sắp đến Man City. Theo thông từ Tutto Sport, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Joao Cancelo của Juventus. Trước đó, HLV Sarri đã đồng ý để Cancelo ra đi do không thích phong cách chơi bóng của hậu vệ người Bồ.

Barca chuẩn bị đón Griezmann. Thông tin từ tờ Sport, trong vòng 72 tiếng tới Barca sẽ chi 120 triệu euro giải phóng hợp đồng cho Griezmann từ Atletico Madrid./.