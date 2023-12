Tin bóng đá 23/12: Rộ tin CLB CAHN sẽ thay thế HLV Gong Oh Kyun

Thứ Bảy, 20:00, 23/12/2023

VOV.VN - Tin bóng đá 23/12, trận thua ngược 1-2 trước CLB Khánh Hòa có thể sẽ là giọt nước tràn ly, khiến CLB Công an Hà Nội buộc phải xem xét lại cách cầm quân của HLV Gong Oh Kyun. Trong bối cảnh HLV Gong Oh Kyun đang gây thất vọng tại V-League, rất có thể CLB CAHN sẽ nhắm tới một HLV khác làm phương án thay thế.