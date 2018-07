Hôm nay, truy điệu 2 phi công hi sinh trong vụ rơi máy bay Su-22U

Theo thông tin phóng viên nhận được, Lễ truy điệu Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (SN 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình), hai phi công hi sinh vào ngày 26/7 khi chiếc máy bay Su-22U rơi tại vùng núi thuộc làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An sẽ diễn ra vào sáng nay (28/7) tại nhà tang lễ bệnh viện Quân Y 4, TP Vinh, Nghệ An.

Nhà tang lễ bệnh viện Quân Y 4, nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu hai phi công hi sinh.