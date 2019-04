Nhiệt độ TP HCM ngoài trời hơn 40 độ, Hà Nội mưa rào

Cập nhật lúc: 1 giờ trước

VOV.VN -Nắng nóng ở Nam Bộ tiếp tục tăng từng ngày, với mức nhiệt từ 35-36 độ C. Trong 3 ngày tới, mức nhiệt có thể tăng lên từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.