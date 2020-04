Đột kích sới bạc khủng giữa rừng sâu, bắt 30 đối tượng

Ngày 18/4, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với sự tham gia của hàng chục đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một số đối tượng trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các địa phương lân cận đứng ra lập sới để tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Đặc biệt, để tránh sự chú ý, nhóm đối tượng lựa chọn khu vực rừng núi hiểm trở giáp ranh xã Giai Xuân, Tân Hợp huyện Tân Kỳ, xã Châu Lý, Hạ Sơn huyện Quỳ Hợp.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án 420B do Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ làm Trưởng Ban chuyên án.

Tang vật của vụ án.

Sau 8 ngày mật phục, ngày 8/4 Công an huyện Tân Kỳ đã huy động 40 CBCS cùng thành viên Ban chuyên án triệt phá thành công xới bạc, bắt 30 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật bao gồm: 5 xe ô tô, 15 xe máy, 40 điện thoại di động cùng 249 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.