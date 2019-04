Gian lận thi cử tại Hoà Bình: Danh tính 3 giáo viên vừa bị bắt tạm giam

Thứ 5, 07:00, 25/04/2019

VOV.VN -Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình.

Trí Anh/VOV.VN