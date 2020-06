Nóng 24h: 99 đối tượng sử dụng ecstasy, ketamine trong bar, karaoke

4. Nhận 1 triệu đồng để vận chuyển thuê 4kg ma túy đá: Công an huyện Yên Châu vừa phá thành công Chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Giàng Khăm My, sinh năm 1992, trú tại bản Viêng Hăng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Vật chứng thu giữ 4kg ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe môtô và một số vật chứng khác có liên quan. Ảnh: Đối tượng Giàng Khăm My tại cơ quan công an./.