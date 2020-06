Bỏ chạy khi gặp công an, xe ô tô lật trên đường cùng nửa tạ ma túy

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 50kg ma túy.

Chiếc xe Fortuner lật ngửa trên đường cùng lượng lớn “hàng trắng”.

Theo đó, vào đầu tháng 6/2020, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào tập kết tại khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) rồi vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ.

Quá trình trinh sát, Ban chuyên án nhận được thông tin, ngày 26/6, các đối tượng sẽ tìm cách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực huyện miền núi Kỳ Sơn về TP Vinh, rồi tiếp tục đưa đi các đầu mối tiêu thụ trong cả nước, Ban chuyên án quyết định phá án.

Khoảng 22h15 cùng ngày, tại khu vực dốc Bẫm (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn), lực lượng chức năng chặn bắt quả tang Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại Tương Dương, khi đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời điểm trên, khi phát hiện công an, Nguyên điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, xe của Nguyên lật ngửa trên đường và bị công an bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 50 kg ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.