: Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai), nam tài xế trong vụ việc lùi xe tải cán chết bé trai rồi giấu xác, xóa hiện trường.