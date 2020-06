Nóng 24h: Diễn biến mới vụ bé trai 5 tuổi bị trói, tử vong trong rừng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu bé 5 tuổi tại địa bàn xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục làm rõ một số tình tiết quan trọng trong vụ trọng án. Trong số 1 nam sinh nghi liên quan đến vụ án được triệu tập, hiện đã cho 1 người trở về nhà và 1 người đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.