Nóng 24h: Diễn biến vụ cháu đích tôn chém ông nội 17 nhát

Liên quan đến vụ cụ ông bị cháu nội đích tôn chém nhiều nhát, chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội giết người đối với Đoàn Công Minh (SN1996) trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Trước đó, Minh cầm dao chém bổ nhiều nhát vào đầu ông Tám, khiến nạn nhân bị thương nặng và may mắn thoát chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.