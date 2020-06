Nóng 24h: Sau nửa tháng lẩn trốn, phạm nhân Triệu Quân Sự đã bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Chu Minh Đức (SN 1981, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh) và Hồ Bá Cường (SN 1993, trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Qua kết quả sao kê tài khoản, cơ quan chức năng xác định có gần 100 người vay tiền của đối tượng và đồng bọn với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Đồng thời, làm rõ được 19 người vay với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng./.