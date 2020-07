Nóng 24h: Vì sao 2 cán bộ CDC Hà Nội bị khởi tố?

1. Khởi tố 2 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội : Ngày 7/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh, sinh năm 1975, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1973, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội. Ảnh: Quỳnh (trái) và Dung. Ảnh: Cơ quan công an