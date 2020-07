5 chuyển thể xuất sắc của văn học thiếu nhi ai cũng phải xem một lần

The Wizard of Oz - tên tiếng Việt: Phù thuỷ xứ Oz của nhà văn L. Frank Baum được xem là câu chuyện cổ tích vĩ đại và được yêu thích nhất trên đất Mỹ. Phiên bản chuyển thể điện ảnh ra đời năm 1939 cũng được liệt vào hàng kinh điển, được bình chọn là một trong 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại của Viện Hàn lâm, đồng thời chiến thắng 2 trong tổng số 6 đề cử Oscar.

Năm 2013, một lát cắt thú vị khác của câu chuyện - bộ phim Oz the Great and Powerful (tựa Việt: Lạc vào xứ Oz: Vĩ đại và quyền năng ) với sự tham gia của dàn sao James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz và Michelle Williams ra mắt. Phim ghi dấu với lớp khán giả hiện đại qua phong cách làm phim mới mẻ, tính hài hước châm biếm và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên thực lực.

