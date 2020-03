Sao Việt ở nước ngoài tất bật chống chọi với Covid-19

Ở thời điểm Covid-19 bùng phát nguy cơ thành đại dịch toàn cầu, nhiều sao Việt ở Mỹ đều có những cách bảo vệ và giữ gìn sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình. Nam ca sĩ Đan Trường cũng đang ở cùng vợ con tại Mỹ và ngừng nhận show cho tới giữa tháng 3 này. Anh sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục công việc từ ngày 14/3 tới. Trong gần 1 tháng nay, nam ca sĩ đã ngừng nhận show để đảm bảo an toàn sức khoẻ giữa mùa dịch.

Nam ca sĩ Bằng Kiều than thở: “Cả tháng ngồi chơi xơi nước vì dịch, người nông dân ở nhà thu hoạch để uống cho nhiều vitamin C”.