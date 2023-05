Khởi tố đối tượng say rượu, tông trực diện vào CSGT

Ngày 8/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nông Hồng Quân (SN 1990, trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nông Hồng Quân bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Khoảng 16h30 ngày 29/4, tổ công tác của Đội CSGT trật tự phối hợp với đội hình sự - kinh tế - ma túy (CA huyện Hòa An, Cao Bằng) và Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An làm nhiệm vụ tại địa phận xóm 4 Bế Triều, huyện Hòa An đã ra tín hiệu dừng xe đối với Nông Hồng Quân khi phát hiện trường hợp này đang điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, Quân không dừng phương tiện theo hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy và đâm trực diện vào tổ công tác khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế đưa về trụ sở Công an huyện lập biên bản vụ việc. Tiến hành đo nồng độ cồn, ghi nhận Nông Hồng Quân có kết quả 1.464mg/lít khí thở.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do trước đó đã uống rượu, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe do đã bị Công an thành phố Cao Bằng tạm giữ từ năm 2021 nên cố tình bỏ chạy. Đối tượng này đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích từ năm 2007, bị TAND huyện Hòa An xử phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Vụ việc đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.