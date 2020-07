Cận cảnh những chuồng bò “hạng sang” trong đề án trăm tỷ ở Nghệ An

Liên quan đến quá trình thực hiện dự án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi tham ô tài sản.