VOV.VN - Nghị định 57/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng; công nhân công an từ 15/8/2023.