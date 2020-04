Hơn 1.700 đơn vị máu tình nguyện trong tháng cách ly tại Đắk Lắk

Để có thêm nguồn máu dự trữ cho việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, tháng 4 năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện, qua đó thu được hàng ngàn đơn vị máu.

Cán bộ chiến sỹ công an Đak lak đã hiến 826 đơn vị máu.

Trong tháng 4 này, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức được 6 đợt hiến máu tình nguyện tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea Sup và các đơn vị ngành công an. Với thông điệp “Hiến máu an toàn – không ngại Covid”, hàng ngàn người dân và lực lượng chiến sĩ công an đã tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó thu về 1.707 đơn vị máu, bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ cho việc cấp cứu điều trị của ngành y tế trong tỉnh.

Lực lượng cảnh sát cơ động Đăk Lăk tham gia hiến máu.

Ông Nguyễn Đức Phú, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Thực hiện theo thư kêu gọi của Tổng Bí thư, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chúng tôi đã huy động được một số lượng rất đông người tham gia hiến máu tình nguyện để đáp ứng đủ cung cấp lượng máu cho cấp cứu và điều trị cho tỉnh. Trong quá trình hiến máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh thực hiện đúng các quy định không tập trung đông người, khoảng cách giữa người này với người kia là 2m, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi tham gia hiến máu"./.