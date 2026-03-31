Huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, dân quân sửa nhà giúp nhân dân sau dông lốc

VOV.VN - Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra dông, lốc có cường độ mạnh, làm hơn 4.000 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Ước thiệt hại khoảng 25,6 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hơn 1.100 cán bộ, chiến sỹ, dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai
Cơn lốc đi qua để lại hậu quả nặng nề cho người dân các xã, phường ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái cũ.
Ngay sau khi xảy thiên tai, lực lượng quân đội đã sớm có mặt giúp đỡ nhân dân.
Phần lớn các ngôi nhà bị tốc mái dưới 30% và từ 30 -50% nên các lực lượng tập trung lợp lại mái nhà.
Công tác khắc phục hết sức khẩn trương.
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn và huy động thêm lực lượng của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, tổng số hơn 1.100 người.
Vật liệu có sẵn như gỗ, tre được sử dụng để sửa chữa nhà cửa được nhanh chóng, kịp thời.
Các chiến sỹ nỗ lực hết mình.
Một căn nhà đã được các chiến sỹ lắp ghép lại.
Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thăm động viên gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Ngoài lực lượng quân đội, nhiều lực lương như công an và cán bộ địa phương cũng được huy động tối đa để giúp đỡ nhân dân.
Các phương án được tính toán cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình với mong muốn các hộ dân sớm khôi phục được cuộc sống.
Lực lượng dân quân cũng giúp đỡ trường học dọn dẹp sau dông lốc để đảm bảo đón học sinh đến trường.
Người dân các địa phương cũng rất chủ động trong khắc phục hậu quả thiên tai.
Đến hết ngày hôm nay (31/3) các địa phương ở Lào Cai phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà cho tất cả các hộ dân.
Đinh Tuấn -Hữu Đức/VOV - Tây Bắc
Văn Quyết gặp "sự cố" sau khi ghi bàn giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Philippines

THỂ THAO

Văn Quyết gặp "sự cố" sau khi ghi bàn giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Philippines

Dương Thuật/VOV.VN
Văn Quyết gặp "sự cố" sau khi ghi bàn giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Philippines

THỂ THAO

Văn Quyết gặp "sự cố" sau khi ghi bàn giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Philippines
Đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm hồ điều hòa giữa công viên Thống Nhất

XÃ HỘI

Đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm hồ điều hòa giữa công viên Thống Nhất
Sao Việt 25/3: Đoàn Văn Hậu “gây bão like” với ảnh lên tuyển cùng Đình Trọng

GIẢI TRÍ

Sao Việt 25/3: Đoàn Văn Hậu “gây bão like” với ảnh lên tuyển cùng Đình Trọng
Cận cảnh thiệt hại của Israel sau khi hứng “mưa tên lửa” từ Iran

THẾ GIỚI

Cận cảnh thiệt hại của Israel sau khi hứng “mưa tên lửa” từ Iran
Bạn gái kém 21 tuổi của Orlando Bloom gây sốt với nhan sắc như búp bê

Nghệ sĩ

Bạn gái kém 21 tuổi của Orlando Bloom gây sốt với nhan sắc như búp bê