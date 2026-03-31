Huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, dân quân sửa nhà giúp nhân dân sau dông lốc

VOV.VN - Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra dông, lốc có cường độ mạnh, làm hơn 4.000 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Ước thiệt hại khoảng 25,6 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hơn 1.100 cán bộ, chiến sỹ, dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai